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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إستونيا تتهم روسيا بتدبير حريق متعمد استهدف شركة دفاعية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اتهمت إستونيا روسيا بالوقوف وراء حريق متعمد استهدف شركة «ميلريم» الدفاعية خلال الشهر الماضي، في واقعة قالت تالين إنها قد تكون جزءًا من حملة تخريب روسية تستهدف دولًا أوروبية.

وقال رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال، اليوم، إن بلاده باتت على قناعة بأن الحريق الذي اندلع في منشأة تابعة لشركة «ميلريم» ليلة 15 أغسطس، كان عملاً تخريبيًا بتكليف من أجهزة المخابرات التابعة للاتحاد الروسي»، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الحكومية الإستونية «إي آر آر.

وأوضح ميشال أن هذا الاستنتاج يستند إلى نتائج تحقيق أجرته دائرة الأمن الداخلي الإستونية، مشيرًا إلى أن التحقيق الجنائي في الحادث لا يزال مستمرًا.

وحسب الرواية الإستونية، فإن عملية التخريب المزعومة تأتي ضمن حملة روسية أوسع في أوروبا، تهدف إلى ترهيب الدول الأوروبية، وتقليص الدعم المقدم إلى أوكرانيا، والضغط على موسكو.

وقال ميشال إن مثل هذه الأنشطة غير مقبولة على الإطلاق وغير مسؤولة، مؤكدًا أن بلاده تمثل بيئة صعبة أمام أي جهة تسعى لتنفيذ عمليات من هذا النوع، وأن السلطات الإستونية أحبطت أنشطة مماثلة قبل تنفيذها.

وأضاف أن بلاده لن تسمح لمثل هذه الإجراءات بتغيير سياساتها، مؤكدًا أن روسيا لن تتمكن من ترهيب إستونيا، وفق تصريحاته.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخنا إن رد بلاده سيكون عكس ما تهدف إليه روسيا، مشيرًا إلى أن تالين ستعمل مع حلفائها وشركائها في أوروبا وخارجها لزيادة الضغط على موسكو.

وأضاف تساخنا أن بلاده تعتزم الدفع نحو تشديد العقوبات على روسيا، إلى جانب بحث إجراءات إضافية لتقييد سفر المواطنين الروس إلى أوروبا.

واندلع الحريق في مبنى تابع لشركة «ميلريم» المتخصصة في تطوير الروبوتات والأنظمة غير المأهولة، والتي يُقال إنها كانت تزود أوكرانيا بمركبات برية غير مأهولة.

إستونيا إستونيا روسيا روسيا شركة «ميلريم» الدفاعية رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال

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