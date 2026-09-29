منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة كولومبيا في كأس الصداقة

اختتم منتخب مصر، مواليد 2009، بقيادة المدير الفني، حسين عبداللطيف، تدريباته، صباح اليوم، على أحد الملاعب بمدينة جنيف، استعداداً لمواجهة كولومبيا في ثالثة مبارياته ببطولة الصداقة الدولية، التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر الحالي وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وشدد عبداللطيف على ضرورة التركيز والحفاظ على الثبات الانفعالي، خلال المباراة، خاصة أنها مواجهة ستحسم تواجد المنتخب المصري بين الأربعة الكبار في البطولة، في مواجهات تحديد المراكز النهائية.

وشهد المران التدريب على ركلات الجزاء، تحسباً للجوء إليها لحسم نتيجة المباراة، وتألق ثلاثي حراسة المرمى مالك عمرو ومحمد عبيد وعبدالعزيز محمود، تحت إشراف عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى، في منافسة لحجز مقعد في التشكيل الأساسي.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون قبل بداية المران على تنظيم ممر شرفي للاحتفال بعيد ميلاد كريم أيمن، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب الناشئين.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف على المنتخب، إن مواجهة منتخب كولومبيا ستكون قوية جداً، خاصة أنه بطل أمريكا الجنوبية، متفوقاً على البرازيل والأرجنتين، ويتميز بالكرة الهجومية السريعة، مما يجعلها مباراة مفيدة من جميع النواحي، في إطار برنامج استعداد منتخبنا لبطولة كأس العالم في قطر.

يُذكر أن مواجهة مصر أمام كولومبيا ستقام، في الحادية عشرة صباح غد، الأربعاء، بتوقيت سويسرا، والثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة