بعثة منتخب مصر تعود غدا للقاهرة بسبب إغلاق مطار جنوب السودان

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

وتعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة غدا، الأربعاء، بعد مباراة جنوب السودان بسبب إغلاق المطار في السادسة من مساء اليوم.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفراعنة، خاصة بعد البداية بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في الوقت الذي يدخل فيه منتخب جنوب السودان اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قنوات “بي إن سبورت”.

يمتلك منتخب مصر نقطة واحدة فقط بعد الجولة الأولى، عقب التعادل السلبي أمام أنجولا، ولذلك يدخل مواجهة جنوب السودان بهدف تحقيق الانتصار والوصول إلى 4 نقاط في جدول ترتيب المجموعة.

ويبحث الفراعنة عن مواصلة الطريق نحو استعادة لقب كأس أمم أفريقيا، الغائب عن خزائن المنتخب منذ عام 2010، مع ضرورة التعامل بحذر مع المباراة وتجنب أي مفاجآت قد تعقد حسابات المجموعة.