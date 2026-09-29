مصر وجنوب السودان.. 5 تحديات أمام الفراعنة في اختبار تصفيات أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام جنوب السودان، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفراعنة، خاصة بعد البداية بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في الوقت الذي يدخل فيه منتخب جنوب السودان اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف.

فارق التصنيف يضع مصر تحت الضغط

وتظهر الفوارق الكبيرة بين المنتخبين على أكثر من مستوى، أبرزها التصنيف العالمي، حيث يحتل منتخب مصر المركز الـ24 عالميًا، بينما يأتي منتخب جنوب السودان في المركز الـ171.

ويضع هذا الفارق المنتخب المصري أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن الفراعنة يسعون إلى مواصلة مشوارهم في التصفيات بصورة قوية، وعدم فقدان المزيد من النقاط في بداية المنافسة.

البحث عن أول 3 نقاط

يمتلك منتخب مصر نقطة واحدة فقط بعد الجولة الأولى، عقب التعادل السلبي أمام أنجولا، ولذلك يدخل مواجهة جنوب السودان بهدف تحقيق الانتصار والوصول إلى 4 نقاط في جدول ترتيب المجموعة.

ويبحث الفراعنة عن مواصلة الطريق نحو استعادة لقب كأس أمم أفريقيا، الغائب عن خزائن المنتخب منذ عام 2010، مع ضرورة التعامل بحذر مع المباراة وتجنب أي مفاجآت قد تعقد حسابات المجموعة.

أرضية النجيل الصناعي

تمثل أرضية ملعب جوبا أحد أبرز التحديات التي تواجه منتخب مصر، حيث تقام المباراة على ملعب من النجيل الصناعي، وهو ما يختلف عن طبيعة الملاعب التي اعتاد الفراعنة خوض مبارياتهم عليها.

ويفرض اختلاف أرضية الملعب على الجهاز الفني واللاعبين التعامل بحذر، خاصة مع ارتباط اللعب على النجيل الصناعي بمخاوف بدنية لدى بعض اللاعبين، وهو ما كان أحد العوامل المؤثرة في قرار إراحة محمد صلاح من المباراة.

غياب محمد صلاح والبحث عن البديل

يغيب محمد صلاح عن مواجهة جنوب السودان، بعدما تم الاتفاق بين قائد المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن على عدم مشاركته، حفاظًا عليه بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي.

ويمثل غياب صلاح تحديًا إضافيًا أمام الجهاز الفني، الذي يبحث عن أفضل الحلول لتعويض أحد أهم عناصر المنتخب، سواء من خلال تغيير الرسم التكتيكي أو الدفع بأحد اللاعبين في مركز الجناح الأيمن، ومن بين الخيارات المطروحة أحمد سيد زيزو وهيثم حسن.

حسام حسن يبحث عن رسالة اطمئنان

ولا يقتصر هدف حسام حسن على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إذ يسعى المدير الفني إلى ظهور المنتخب بصورة قوية وتحقيق أداء مقنع أمام جنوب السودان.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية باعتبارها المواجهة الأخيرة للفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، قبل خوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب خلال المعسكر الجاري.