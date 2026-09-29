قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ ألمانيا بذكرى يوم الاتحاد
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم
خاطئة ومضللة.. هيئة الدواء تشن حملات علي الإعلانات غير المرخصة| صور
تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان
محتاجين نعرف إمتى نضغط وإمتى ندعم .. محمد الدماطي يوجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر
عاجل| هيئة عمليات التجارة: بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
الرقابة المالية: تحديث شامل لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان
التطبيق أول اكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط الصلح في جرائم القــ.تل العمد
هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل
الأرصاد: أجواء خريفية بالقاهرة غدا وأمطار على المدن الساحلية الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: روسيا تريد أن تبقى إيران طرفاً في الاتفاق النووي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حثت روسيا،  اليوم الثلاثاء إيران على البقاء "طرفاً مسؤولاً" في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب تصريحات طهران بأنها تسعى للانسحاب من المعاهدة النووية.

وفي حديثه للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو سمعت تصريحات من علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الإيراني، حول إمكانية انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن هذه التصريحات تتطلب مزيداً من التوضيح.

وقال بيسكوف: "لا نرغب في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. فنحن نعتبر هذه المعاهدة حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار النووي. ونأمل أن تظل إيران طرفاً مهماً ومسؤولاً في هذه المعاهدة".

وتأتي تصريحات المتحدث في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية، يوم الاثنين، أن نيكزاد قال إن البرلمان الإيراني سيراجع اقتراحاً "ثلاثي الأهمية" للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وبحسب التقارير، صرح نيكزاد بأن طهران لا تثق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا في رئيسها رافائيل جروسي، لأنه يقوم "بتفتيشات سطحية فقط ويقدم تقارير سلبية ضد إيران".

ونقل عنه أيضاً قوله إن الاقتراح قيد المراجعة حالياً وسيتم مناقشته في نفس اليوم الذي يتم فيه تقديمه رسمياً، مضيفاً أن البرلمان سيدرس أيضاً الآثار الدولية لهذه الخطوة.

روسيا إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ديمتري بيسكوف الكرملين علي نيكزاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

ترشيحاتنا

الخارجية القطرية

الخارجية القطرية: يجب احترام منشآت البنية التحتية في المنطقة

أرشيفية

الكرملين: روسيا تريد أن تبقى إيران طرفاً في الاتفاق النووي

مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

مشيرة أبو غالي: الشباب العربي ليس نصف الحاضر.. بل كل المستقبل

بالصور

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد