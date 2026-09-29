الكرملين: روسيا تريد أن تبقى إيران طرفاً في الاتفاق النووي

حثت روسيا، اليوم الثلاثاء إيران على البقاء "طرفاً مسؤولاً" في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب تصريحات طهران بأنها تسعى للانسحاب من المعاهدة النووية.

وفي حديثه للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو سمعت تصريحات من علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الإيراني، حول إمكانية انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن هذه التصريحات تتطلب مزيداً من التوضيح.

وقال بيسكوف: "لا نرغب في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. فنحن نعتبر هذه المعاهدة حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار النووي. ونأمل أن تظل إيران طرفاً مهماً ومسؤولاً في هذه المعاهدة".

وتأتي تصريحات المتحدث في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية، يوم الاثنين، أن نيكزاد قال إن البرلمان الإيراني سيراجع اقتراحاً "ثلاثي الأهمية" للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وبحسب التقارير، صرح نيكزاد بأن طهران لا تثق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا في رئيسها رافائيل جروسي، لأنه يقوم "بتفتيشات سطحية فقط ويقدم تقارير سلبية ضد إيران".

ونقل عنه أيضاً قوله إن الاقتراح قيد المراجعة حالياً وسيتم مناقشته في نفس اليوم الذي يتم فيه تقديمه رسمياً، مضيفاً أن البرلمان سيدرس أيضاً الآثار الدولية لهذه الخطوة.