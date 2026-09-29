لا نية لرحيله.. الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك ، عرضًا تلقاه النادي من أحد الأندية الليبية، للحصول على خدمات أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقله الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي، عن مصدر داخل نادي الزمالك، فإن إدارة القلعة البيضاء لا توجد لديها نية للتفريط في أحمد فتوح، في ظل حاجة الفريق إلى خدماته خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن العرض الليبي وصل إلى نادي الزمالك منذ يومين، قبل أن يتم رفضه مباشرةً ودون تردد، نظرًا لحاجة الفريق إلى جهود اللاعب خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تدرك أهمية الحفاظ على المجموعة الحالية من اللاعبين، خاصة مع ارتباط الفريق بعدد من المنافسات والاستحقاقات خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفعها إلى رفض العرض المقدم لضم أحمد فتوح.

ويواصل أحمد فتوح تدريباته مع الزمالك، في ظل تمسك إدارة النادي باستمراره ضمن صفوف الفريق وعدم فتح الباب أمام رحيله خلال الفترة الحالية.