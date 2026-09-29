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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا يثير قلق برشلونة بعد إصابة عضلية مع البرازيل.. والفحوصات تحسم مدة الغياب

رافينيا
رافينيا
إسلام مقلد

تحولت مخاوف نادي برشلونة بشأن الحالة البدنية لنجمه البرازيلي رافينيا إلى واقع مقلق، بعدما تعرض اللاعب لانزعاج عضلي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أستراليا، ليغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني، وسط ترقب داخل النادي الكتالوني لمعرفة طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

رافينيا يغادر مباراة البرازيل وأستراليا

وبحسب بيان الاتحاد البرازيلي، غادر رافينيا أرض الملعب بعدما شعر بـ«انزعاج في الفخذ الأيمن»، دون الكشف حتى الآن عن تشخيص نهائي أو تحديد مدة غيابه المحتملة.

وقرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، استبدال رافينيا مع بداية الشوط الثاني، والدفع بإندريك بدلًا منه، بعدما قدم لاعب برشلونة أداءً مميزًا خلال النصف الأول من المباراة.

وكان رافينيا قد سجل هدف البرازيل الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، لترتفع النتيجة إلى 2-2، قبل أن يغادر الملعب بسبب الإصابة.

برشلونة كان يخشى إصابة رافينيا

وتأتي إصابة رافينيا في توقيت حساس بالنسبة إلى برشلونة، خاصة أن النادي كان يتابع وضعه البدني باهتمام قبل انطلاق فترة التوقف الدولي، في ظل المستوى الاستثنائي الذي يقدمه اللاعب مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى مخاوف برشلونة من الإرهاق الذي قد يتعرض له رافينيا بسبب ارتباطاته مع منتخب البرازيل، خاصة مع الرحلة الشاقة التي يخوضها المنتخب خلال فترة التوقف، والتي تتضمن مباريات في أستراليا والهند، إلى جانب ساعات السفر الطويلة.

كما أن اللاعب سبق أن عاد من فترات التوقف الدولي السابقة وهو يعاني من مشكلات بدنية، وهو ما جعل الجهاز الفني لبرشلونة يتعامل بحذر مع مشاركاته الدولية.

إصابات سابقة تزيد المخاوف

وتشير التقارير إلى أن رافينيا تعرض لإصابة عضلية خلال آخر استدعاءين له مع منتخب البرازيل.

ففي مارس الماضي، اضطر جناح برشلونة إلى مغادرة معسكر منتخب بلاده بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة البرازيل وفرنسا، قبل أن يعود إلى برشلونة ويغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع.

كما تعرض اللاعب خلال كأس العالم الأخيرة لإصابة في المنطقة الخلفية من الفخذ الأيمن خلال مباراة البرازيل وهايتي، وهو ما أدى إلى غيابه عن مباراتين مع منتخب بلاده.

وأشارت تقارير برازيلية في ذلك الوقت إلى أن الفحوص الطبية كشفت عن إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، مع وجود تاريخ سابق للاعب مع مشكلات في المنطقة نفسها.

هل يغيب رافينيا عن برشلونة؟

حتى الآن، لا يوجد تشخيص نهائي يحدد طبيعة إصابة رافينيا أو المدة التي سيغيبها، في ظل وصف حالته الأولية بأنها مجرد انزعاج في الفخذ الأيمن.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد ما إذا كان الأمر مجرد انزعاج عابر يمكن التعامل معه سريعًا، أم إصابة عضلية تستوجب فترة من الراحة والعلاج.

وتترقب إدارة برشلونة والجهاز الفني بقيادة هانسي فليك نتائج الفحوصات، خاصة أن الفريق يعتمد بصورة كبيرة على اللاعب خلال الموسم الحالي.

أرقام استثنائية لرافينيا

ويعيش رافينيا واحدة من أفضل فتراته الكروية منذ انتقاله إلى برشلونة، بعدما تحول في بعض المباريات من مركز الجناح إلى دور المهاجم الصريح، ونجح في تقديم مردود تهديفي لافت.

وكان اللاعب قد سجل 14 هدفًا في أول 8 مباريات مع برشلونة، وفقًا للتقارير التي سبقت فترة التوقف الدولي، من بينها 12 هدفًا خلال أول 7 جولات من الدوري الإسباني.

وكان هانز فليك قد أبدى في وقت سابق قلقه من فترات التوقف الدولي، مؤكدًا أن مغادرة لاعبي برشلونة للانضمام إلى منتخبات بلادهم تظل مصدر قلق بالنسبة إلى الجهاز الفني، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الثقة في الأجهزة الفنية للمنتخبات.

وتتجه الأنظار الآن إلى الفحوصات الطبية التي سيخضع لها رافينيا، والتي ستحدد ما إذا كان اللاعب سيعود سريعًا إلى برشلونة، أم أن الإصابة العضلية الجديدة ستفرض عليه الغياب عن الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

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