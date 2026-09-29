التعادل الإيجابي 2-2 بين البرازيل وأستراليا بالشوط الأول وديا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي البرازيل وأستراليا بالتعادل بنتيجة 2-2، ضمن ثاني مباريات المنتخبين الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وسجل هدفي البرازيل كل من فاندرسون ورافينيا في الدقيقتين 3 و45+1، بينما سجل هدفى أستراليا كل من اليساندرو تشيركاتي وكونور ميتكالف في الدقيقتين 30 و٣٤ من انطلاق المباراة.

تشكيل البرازيل

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة أستراليا، مساء اليوم، ضمن ثاني مباريات المنتخبين الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكانت المواجهة الأولى بين البرازيل وأستراليا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليجدد المنتخبان المواجهة في لقاء ودي جديد، يسعى خلاله أنشيلوتي إلى تجربة عدد من العناصر والوقوف على جاهزيتها.

رافينيا وفينيسيوس يقودان هجوم البرازيل

ويبدأ رافينيا، نجم برشلونة، المباراة في الخط الأمامي إلى جانب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بينما يشهد التشكيل الأساسي وجود عدد من العناصر التي يعتمد عليها أنشيلوتي في الفترة الحالية.

في المقابل، يحتفظ المدير الفني بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على مقاعد البدلاء، وفي مقدمتهم ماركينيوس، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة.

تشكيل البرازيل أمام أستراليا

حراسة المرمى: أوتافيو.

خط الدفاع: جابرييل مجاليس، جيار، فانديرسوس، دانيلو سانتوس.

خط الوسط: برونو جيمارايش، ماورو جونيور، جابرييل بونتيمبو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينيا، رايان.

بدلاء البرازيل

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: هوجو سوزا، بيدرو موريسكو، دوجلاس سانتوس، ماتيوزينهو، ماركينيوس، فيتور رييس، أرثر دياز، برينو بيدون، دوجلاس لويز، مارتينلي، أندري سانتوس، إندريك، إستيفاو، بيدرو، وصامويل لينو.

ويسعى أنشيلوتي خلال المواجهة إلى مواصلة اختبار عناصر المنتخب البرازيلي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الرسمية، إلى جانب منح الفرصة لعدد من اللاعبين لإثبات قدرتهم على حجز مكان في التشكيلة الأساسية.