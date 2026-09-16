قائمة البرازيل لمواجهتي أستراليا والهند وديا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة السليساو، لمواجهتي أستراليا والهند وديا، في التوقف الدولي المقبل.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو سوزا – بيدرو موريسكو – أوتافيو.

الدفاع: أرثور دياز – دوجلاس سانتوس – جابرييل ماجالايش – جايير – ماركينيوس – ماتيوزينهو – ماورو جونيور – فيتور ريس – ويسلي.

الوسط: أندري سانتوس – برينو بيدون – برونو جيماريش – دانيلو سانتوس – دوجلاس لويز – جابرييل بونتيمبو - ماتيوس مارتينيلي.

الهجوم: إندريك – إستيفاو – رافينيا – ريان – صامويل لينو – فينيسيوس جونيور.

وشهدت القائمة استبعاد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.