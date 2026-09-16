وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبدأ زيارة ترويجية للبرازيل لبحث فرص الاستثمار

بدأ وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، زيارته الترويجية إلى دولة البرازيل؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار مع مجتمع الأعمال البرازيلي؛ حيث شهدت الزيارة، خلال اجتماعات الوفد في مدينة ساو باولو، عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي كبرى المؤسسات والشركات البرازيلية في مجالات التجارة والأمن الغذائي، والصناعات الطبية والمعملية؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تناولت اللقاءات الترتيب للبعثة التجارية المرتقبة إلى مصر مطلع ديسمبر، بمشاركة عدد من الشركات والغرف التجارية البرازيلية، لاسيما الغرف المعنية بالصناعات الغذائية والدوائية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامًا بالمشاركة لاستكمال المباحثات مع الهيئة حول فرص توطين عدد من الصناعات في مصر.

جاء ذلك بحضور ومشاركة السفارة المصرية ممثلة في عمر شكري، القائم بأعمال السفير المصري بالإنابة، والتمثيل التجاري المصري ممثلًا في إسلام طه، الملحق التجاري.

وذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في ييان - أنه في مستهل الجولة الترويجية، عقد الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، لقاءً مع محمد مراد، الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية (Arab-Brazilian Chamber of Commerce – ABCC)، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، تناول فرص التعاون بين الجانبين، وفي مقدمتها التباحث حول إنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب وتوطين الصناعات البرازيلية المرتبطة بالأمن الغذائي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، وفرص الاستفادة من محطة تداول الحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد، سواء من خلال الشراكة معها أو تخصيص مساحة مناسبة لإقامة مركز توزيع لوجستي.

كما تم خلال اللقاء التوافق على تنظيم الغرفة بعثة تجارية إلى مصر تضم الشركات البرازيلية المهتمة بالاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الغذائي والحبوب والصناعات الغذائية والصناعات الطبية، للتعرف عن قرب على المناطق الصناعية واللوجستية التابعة لاقتصادية قناة السويس، والحوافز الاستثمارية، والفرص المتاحة لإقامة المشروعات.

وضمن بحث فرص التعاون المباشر مع الشركات البرازيلية، عقد الربان/ محمد إبراهيم اجتماعًا مع إحدى الشركات البرازيلية الكبرى المتخصصة في مجال القهوة البرازيلية، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأبدت الشركة اهتمامًا بإقامة مصنع بالمنطقة يستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية، مع الاتفاق على استكمال المباحثات عقب عودة الوفد إلى القاهرة وتنظيم زيارات للمناطق الصناعية واللوجستية التابعة للهيئة للتعرف على المواقع المناسبة لإقامة المشروع.

وشملت اللقاءات كذلك اجتماعًا مع روبرتو لويس، الرئيس التنفيذي للمنظمة البرازيلية لمصنعي الأجهزة الطبية (Brazilian Association of Medical Devices Manufacturers – ABIMO)، والمدير التنفيذي لشركة (فانيم - FANEM) لتصنيع الحضانات والأجهزة الطبية والمخبرية، وروبنز مازارو، مدير العلاقات المؤسسية بشركة FANEM، حيث تناول الاجتماع فرص التعاون والاستثمار في قطاع الصناعات الطبية، واستعراض أبرز الاستثمارات القائمة في هذا القطاع، وبحث فرص توطين الصناعات الطبية والاستفادة من المقومات التي توفرها المنطقة لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، تناول اللقاء مع فيلبي جيدس، أخصائي التجارة الدولية بالمنظمة البرازيلية للصناعات الغذائية (Brazilian Food Industry Association – ABIA)، فرص جذب الشركات البرازيلية العاملة في إنتاج وتصنيع الأغذية والمشروبات والمكونات الغذائية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع استعراض الحوافز الاستثمارية المتاحة، وبحث سبل مشاركة الشركات الأعضاء بالمنظمة في البعثة التجارية المرتقبة إلى مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

واختتم الوفد برنامجه في ساو باولو بزيارة ميناء سانتوس (Port of Santos)، حيث عُقد اجتماع مع إدمار دوس سانتوس كوستا، مستشار إدارة العمليات بهيئة ميناء سانتوس، تناول منظومة العمل والتشغيل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تفقد الأرصفة ومحطات التداول، وتبادل الخبرات حول تطوير الموانئ ورفع كفاءة العمليات اللوجستية وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد. ويُعد ميناء سانتوس أكبر ميناء في أمريكا اللاتينية، ويستحوذ على نحو 30% من إجمالي حركة التجارة الخارجية للبرازيل.

والجدير بالذكر أن النشاط الترويجي للهيئة في البرازيل يأتي بالتنسيق مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والسفارة المصرية في البرازيل، ومكتب التمثيل التجاري المصري بالبرازيل، حيث تمتد الزيارة الترويجية خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026 وتشمل ولايتي ساو باولو وبارانا.