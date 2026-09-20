اليوم .. مصر تواجه البرازيل على المركز الخامس ببطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد على الكراسي المتحركة بقيادة مديره الفني وائل عبد العاطي، مع نظيره البرازيلي، في مباريات تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة العالم الرابعة، المقامة في إسبانيا خلال الفترة من 16 وحتى 20 سبتمبر الجاري.

ومن المقرّر أن ينطلق اللقاء في تمام الرابعة بتوقيت إسبانيا والخامسة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر.

وفاز أبناء النيل على المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت.

وكان المنتخب المصري قد خسر أمام اليابان بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، ليخوض منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وكان الفراعنة قد تأهلوا إلى ربع النهائي بعد احتلال وصافة مجموعتهم، عقب الفوز على ليتوانيا 2-0 في الجولة الثانية.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بصفته حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت بالقاهرة عام 2024، بعدما توج باللقب على حساب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0.

ويقود المنتخب فنيًا وائل عبد العاطي، ويعاونه محمد فرج، بينما يترأس البعثة الدكتور خالد سمير، ويضم الجهاز الإداري كرم مرسي، والطبي الدكتور محمود النجار، فيما يرافق البعثة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بدعوة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتضم قائمة المنتخب كل من: محمد أنور، مجدي طلعت، أشرف أبو زيد، توبة نجدي، ربيع حسني، أحمد عصام، أحمد صلاح، زهراء أبو زيد، آيات أحمد، ومحمد حسب النبي.