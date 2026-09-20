قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كنت هحترمك لو قلت عايز أمشي» .. شيكابالا عن «بيزيرا»: الزمالك هو اللي نوّرك وجابلك العرض
ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة وتشارك جمهورها لحظات روحانية من الحرم المكي
البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة الرياض
15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التملكي .. مي عبد الحميد تكشف تفاصيل الطرح الجديد
شيكابالا: مجلس إدارة الزمالك ضحك على الجمهور في أزمة بيزيرا.. والإدارة يجب أن تعرف قيمة النادي
التضامن: استمرار التسجيل فى مبادرة "فرحة مصر" لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج
هل يجوز للرجال تهذيب الحواجب؟.. أمين الفتوى يجيب
علي جمعة: اسم سيدنا النبي محمد أكثر الأسماء انتشارًا في الأرض
اليوم بدء حجز 25 ألف شقة «إيجار منتهي بالتملك» و«سكن لكل المصريين 9»
عصام عبد الفتاح يرد على اتهامات مجاملة الحكام في العقوبات: كله بيتعاقب
ترامب يقطع إقامته في كامب ديفيد ويعود فجأة إلى البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: اسم سيدنا النبي محمد أكثر الأسماء انتشارًا في الأرض

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه عندما وُلد سيدنا رسول الله ﷺ سمَّاه جدُّه -إذ وُلد يتيمًا- باسم فريد: «محمد».. ولم يكن هذا الاسم شائعًا في العرب، ولما سُئل: لِمَ رغبتَ عن أسماء أهل بيته؟ قال: «أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض». وقيل: إن العرب قد سمَّت بهذا الاسم عددًا قليلًا قبيل مولده ﷺ.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النبي ﷺ، وهو فرد في نفسه، وعده الله تعالى بأن يرفع ذكره، فرفع ذكره؛ ومن رفع ذكره ﷺ أن جعل اسمه مع لفظ الجلالة عنوانًا على الإيمان، فلا يكفي الإيمان بالله مع إنكار رسالته ﷺ؛ بل لا بد من شهادة أن محمدًا رسول الله، فقرن سبحانه وتعالى ذكره بذكره ﷺ تكريمًا وإعزازًا له.

ومما رفع الله ذكره ﷺ أن جعل اسمه يتردد على المنابر إلى يوم الدين، وعلى المنائر في الأذان خمس مرات في اليوم والليلة في كل أركان الأرض. 

اسم سيدنا النبي محمد أكثر الاسماء انتشارا في الارض

وأصبح اسم «محمد» من أكثر الأسماء انتشارًا في الأرض، فإذا ضُمَّ إلى ذلك «أحمد» و«محمود» و«حامد» و«مصطفى»، وإذا ضُمَّ إلى ذلك ما ارتآه جماعة من المسلمين اسمًا للنبي ﷺ فتبركوا به فسموا أبناءهم «طه» و«يس»، فإن اسم النبي ﷺ يفوق ما يتصوره البشر إلى يوم القيامة، وليس لاسم من أسماء أحد من البشر هذه الخاصية سواه. فصدق الله، وصدقت يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وسلم.

ومما رفع الله به ذكره ﷺ أن جعل الناس يتبعونه، فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وصارت أمته من أعظم أمم الأرض عددًا وانتشارًا، ولا يزال ذكره ﷺ حاضرًا في حياة المسلمين: في صلاتهم وأذانهم وتشهدهم وخطبهم، وفي صلاتهم وسلامهم عليه.

ومما رفع الله به ذكره ﷺ أن حفظت الأمة موضع قبره الشريف في المدينة المنورة، معلومًا مشهورًا متوارثًا عبر القرون؛ في ذلك الموضع الطيب الطاهر الذي ضم جسده الشريف ﷺ.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64].

وقد رُوي عنه ﷺ أنه قال: «حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، تُحَدِّثُونَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ». [رواه البزار].

فصدق الله سبحانه وتعالى إذ قال: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾؛ وصدق وعده لنبيه المصطفى ﷺ، فرفع ذكره في العالمين، وجعل اسمه الشريف باقيًا على ألسنة المؤمنين، ومحبته مستقرة في قلوبهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

فاللهم صلِّ على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء، ومعدن الأسرار، ومنبع الأنوار، وجمال الكونين، وشرف الدارين، وسيد الثقلين، المخصوص بقاب قوسين، وعلى آله.

اسم سيدنا النبي محمد أكثر الاسماء انتشارا في الارض اسم سيدنا النبي محمد خاتم الانبياء سيد المرسلين علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يشهد طابور الصباح بمدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية ويشيد بالمستوى التعليمي للطلاب

محافظ الأقصر يشهد طابور الصباح بمدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية ويشيد بالمستوى التعليمي للطلاب

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تعلن مبادرتين لدعم مزارعي ومنتجي التمور خلال الموسم الحالي

جانب من الجولة بسوهاج

جولة مسائية مُفاجئة .. وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة ويتابع جاهزية الطوارئ

بالصور

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

المانجا
المانجا
المانجا

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد