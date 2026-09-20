دعاء لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول.. بـ 13 كلمة يصبح عدوك صديقا حميما

دعاء لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول هو واحد من أهم الأمور التي يبحث عنها كثير، بخاصة في هذا الوقت الذي يخشى فيه الجميع من الوحدة والموت فرادا، ومع هول المشاهد والأحداث يتسابقون فيما بينهم للبحث عن دعاء لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول وأن يكتب لهم المولى تبارك وتعالى من الرفقاء والأصدقاء من يهون عليهم ما تبقى في رحلة الحياة.

وفي التقرير التالي نرصد دعاء لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول، وما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وفي أدعية الصالحين ما يكون عونًا في تحقيق مرادك.

دعاء لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول

لا يحيا الإنسان دون رفقة وأليف لذلك كانت حواء رفيقًا لآدم، ومن بعدهما ازداد النسل وكثر أولاده، ومع تزايد الأعداد كان تباعد الأخوة سبيلًا لأن يكون هناك صداقات وأصدقاء، هم على ضربين أحدهما جليس صالح والآخر رفيق سوء، وكان التوجيه القرآن والنبوي بحسن الاختيار، وتظل محبة العبد عند أصدقائه والناس مرهونة بتسخير الله تعالى القلوب يقول الحق تعالى:«وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ. فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا».

وقوله تعالى أيضا: «يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ»، وفي محبة النساء والأطفال ومتاع الدنيا قال عزل من قائل:«زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ».

ويقول سبحانه أيضا في تسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ».

وقد ذكر ابن القيم أنواع المحبة، لم يجعل هذا النوع من المحبة مع الله، بل جعلها محبة مستقلة بذاتها، لا تسمى محبة مع الله، فما قرأته من أن المحبة مع الله نوعان، وأن هذا النوع منها ليس مذمومًا، غير صحيح، فهذه المحبة -وإن كانت غير مذمومة كما ذكرت- إلا أن تفضي لمحرم، لكنها لا تسمى محبة مع الله، يقول ابن القيم -رحمه الله-: وَهَاهُنَا أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْمَحَبَّةِ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا، وَإِنَّمَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ بِعَدَمِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهَا:

أَحَدُهَا: مَحَبَّةُ اللَّهِ، وَلَا تَكْفِي وَحْدَهَا فِي النَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَالْفَوْزِ بِثَوَابِهِ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَعُبَّادَ الصَّلِيبِ وَالْيَهُودَ وَغَيْرَهُمْ، يُحِبُّونَ اللَّهَ.

الثَّانِي: مَحَبَّةُ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي تُدْخِلُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَتُخْرِجُهُ مِنَ الْكُفْرِ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَقْوَمُهُمْ بِهَذِهِ الْمَحَبَّةِ، وَأَشَدُّهُمْ فِيهَا.

الثَّالِثُ: الْحُبُّ لِلَّهِ، وَفِيهِ، وَهِيَ مِنْ لَوَازِمِ مَحَبَّةِ مَا يُحِبُّ، وَلَا تَسْتَقِيمُ مَحَبَّةُ مَا يُحِبُّ إِلَّا فِيهِ، وَلَهُ.

الرَّابِعُ: الْمَحَبَّةُ مَعَ اللَّهِ، وَهِيَ الْمَحَبَّةُ الشِّرِكِيَّةُ، وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا مَعَ اللَّهِ، لَا لِلَّهِ، وَلَا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَا فِيهِ، فَقَدِ اتَّخَذَهُ نِدًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَهَذِهِ مَحَبَّةُ الْمُشْرِكِينَ.

وَبَقِيَ قِسْمٌ خَامِسٌ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ: وَهِيَ الْمَحَبَّةُ الطَّبِيعِيَّةُ، وَهِيَ مَيْلُ الْإِنْسَانِ إِلَى مَا يُلَائِمُ طَبْعَهُ، كَمَحَبَّةِ الْعَطْشَانِ لِلْمَاءِ، وَالْجَائِعِ لِلطَّعَامِ، وَمَحَبَّةِ النَّوْمِ، وَالزَّوْجَةِ، وَالْوَلَدِ، فَتِلْكَ لَا تُذَمُّ، إِلَّا إِذَا أَلْهَتْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَشَغَلَتْ عَنْ مَحَبَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ {سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ:9}، وَقَالَ تَعَالَى: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ {سُورَةُ النُّورِ: 37}.

دعاء لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول

اللهم يسر لي الخير حيث كنت، وحيث توجهت، اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة، ويسر علي كل صعب، وهون علي كل عسير، واحفظني بما ينزل من السماء وما يخرج منها، وما يرى عليها يا كريم.

يا رب سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير اللهم لا تكلني إلى نفسي، فأعجز عن التدبير، ولا لأحد من خلقك فأجزع، وتداركني بلطفك، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.

اللهم أني توكلت عليك وبك أستعين، لا مانع للشر إلا أنت ولا جالب للخير إلا أنت، لك الصلاة والدعاء والسمع والطاعة يا أرحم الراحمين.

إني أدعوك باسمي وباسم كل من نطق الشهادتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، أن أعني ويسر أمري وافرج كربي وأكثر رزقي يا رزاق يا كريم.

اللهم سخر لي من يكون لي عوناً على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة.

اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين.

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أُزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.

اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء و الإجابــة.

اللهم ارزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

اللهم يا جامع الغيم في السماء، اجمع بيني وبين فرحتي وسعادتي.

يا رب سخر لي الأرض ومن عليها وافتح لي أبواب توفيقك في وجهي.

اللهم يسر لي أمري واشرح صدري وقوي عزيمتي ومد صبري.

اللهم سخر لي محبة من ابتغيه في شرعك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير وإنك فعال لما تريد.

اللهم إني أسألك يسر ودك وسريان حبك في قلوب أنبيائك وأوليائك أن تلقي ودي وحبي في قلوب عبادك وسـخرهم لي.

دعاء التخلص من الوحدة والشعور بالألفة

- «اللهم آنس وحشتي وارحم وحدتي يا رب العالمين».

- «اللهم ارزقني أصحاب خير وأصدقاء صالحين، أسعد بهم وآنسُ برفقتهم».

- «اللهم أزل عنّي ما أهمّني وأغمّني يا رحمن يا رحيم».

- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

- «اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ».

- «اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ ابنُ عبدِكَ ابنُ أَمَتِكَ ناصِيَتي بيدِكَ ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ سمَّيْتَ به نفسَكَ أو أنزَلْتَه في كتابِكَ أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ بصَري وجِلاءَ حُزْني وذَهابَ همِّي إلَّا أذهَب اللهُ همَّه وأبدَله مكانَ حُزْنِه فرَحًا».

اللهم لا تبتلينا في من نحب

اللهمّ لا تبتلينا في مَن نحب بعداً ولا فقداً ولا حزناً ولا مرضا.

اللَّهمَّ إنِّي عبدك، ابن عبدِك، ابن أمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدْلٌ فيَّ قضاؤك.

أسألك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيْتَ به نفسَك، أو علَّمْتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حَزَني، وذهابَ همِّي.

اللَّهمَّ إِنِّي أسألكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَه، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كلِّ شَيءٍ قَدير.

اللَّهمَّ مَن عاداني فَعادِه، وَمَن كادَني فَكِده، وَمَن بَغَى عَلَيَّ بِهَلَكَةٍ فَأهلِكه، وَمَن أرادَنِي بِسوءٍ فَخذه، وأطفِأ عَنِّي نارَ مَن أشَبَّ لِيَ نَارَه، وَاكفِنِي هَمَّ مَن أدخَلَ عَلَيَّ هَمَّه، وَأدخِلني في دِرعِك الحَصينَة، وَاسترني بِسِترِكَ الواقي.

يا مَن كَفاني كلَّ شَيءٍ اكفِني ما أَهَمَّني مِن أمرِ الدنيا والآخِرَة، وَصَدِّق قَولي وَفِعلي بالتَحقيق، يا شَفيق يا رَفيق، فَرِّج عَنِّي كلَّ ضيق، وَلا تحَمِلني ما لا أطيق.

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك ولك العتبى حتى ترضى.