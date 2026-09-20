هاتريك تاريخي ومباراة مثالية .. «شوبير» يحتفي بإنجاز محمد صلاح في تركيا: تاريخ جديد للفرعون المصري

علّق الإعلامي أحمد شوبير على تألق النجم المصري محمد صلاح، خلال مواجهة طرابزون سبور أمام جالاتا سراي، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مباراة مثالية من صلاح أمام جالاتا سراي.. هاتريك تاريخي وصناعة هدف.. تاريخ جديد للفرعون المصري في الدوري التركي».

وحقق طرابزون سبور فوزًا كبيرًا على ضيفه جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، وسط تألق لافت من محمد صلاح، الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر، ليشارك بصورة مباشرة في الأهداف الأربعة لفريقه.

وافتتح صلاح التسجيل لطرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بنجاح، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله نواه سافيولو في الدقيقة 39.

وعاد النجم المصري للتسجيل في الدقيقة 44، ليضع طرابزون سبور في المقدمة بثلاثة أهداف دون رد مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل محمد صلاح تألقه، وسجل هدفه الثالث شخصيًا والرابع لفريقه في الدقيقة 80، ليكمل الهاتريك ويقود طرابزون سبور لتحقيق انتصار كبير على جالاتا سراي.

وبات الهاتريك هو الأول لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور، كما أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل ثلاثة أهداف في شباك جالاتا سراي خارج ملعبه بالدوري التركي، وفق تقارير رياضية أعقبت المباراة.

وشهدت المباراة أيضًا طرد لاعب جالاتا سراي ليزلي أوجوتشوكو بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل على أحد لاعبي طرابزون سبور.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري التركي، عقب الجولة السادسة.