قبل «عيد الغفران» .. رئيس الاحتلال يعفو عن جندي إسرائيلي أعدم فلسطينيًا

أصدر رئيس الاحتلال “اسحق هرتسوج” قراراً بالعفو عن أحد الجنود المدانين بإعدام فلسطيني أعزل في الخليل قبل قرابة 10 أعوام.

وذكر موقع "سيروغيم" العبري أن هرتسوغ أصدر قراراً بمسح السجل الجنائي الخاص بالجندي "أليؤور أزاريا" المتهم بإعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل قرب قرابة 10 أعوام وذلك على الرغم من إصابته وعدم تشكيله أي خطر على الجنود.

في حين يأتي القرار بعد توجه وزير الجيش يسرائيل كاتس بطلب بهذا الخصوص لرئيس الاحتلال وذلك على الرغم من إعتراض قائد الأركان على الطلب.

الحشد والرباط عند الأقصى

من ناحية أخرى، تتصاعد الدعوات الفلسطينية إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي، مع اقتراب ما يُعرف بـ”عيد الغفران” اليهودي

ويحل “عيد الغفران” في 21 سبتمبرالجاري، ويُعد من أقدس أيام السنة العبرية عند اليهود، ويستمر نحو 25 ساعة، وتتخلله طقوس دينية أبرزها الصيام، والطقوس التوراتية، وطلب المغفرة، ويُختتم بنفخ البوق.

ويتزامن العيد مع دعوات تطلقها جماعات الهيكل لأنصارها لاقتحام المسجد الأقصى وتكثيف الوجود فيه، وسط مخاوف فلسطينية من استغلال المناسبة لفرض طقوس يهودية داخل المسجد ومحيطه.

وتأتي الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في الأقصى للتصدي للاقتحامات وإفشال أي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

