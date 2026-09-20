مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-9-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، إقامة عدد كبير من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات المحلية، وسط ترقب جماهيري لمجموعة من المباريات الكبرى.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ـ بورنموث X ليفربول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ـ ليدز يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ـ مانشستر سيتي X سندرلاند – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ـ فولهام X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ـ خيتافي X مالاجا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

ـ أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ ديبورتيفو لاكورنيا X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ فياريال X ليفانتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ فالنسيا X ريال سوسيداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

ـ إيرزوروم سبور X سامسون سبور – الساعة 5 مساء

ـ فنربخشة X أيوب سبور – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ آميد سبورتيف X بشكتاش – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ جوزتيبي X ريزة سبور – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ـ فيورنتينا X نابولي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة stc tv

ـ فروسينوني X كومو – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

ـ بارما X جنوى – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

ـ يوفنتوس X أتالانتا – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

ـ ميلان X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ـ أوكسير X بريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ـ نيس X ليل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ـ مارسيليا X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ـ باير ليفركوزن X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

ـ شالكه 04 X إيلفيرسبيرج – الساعة 6:30 مساء

ـ باديربورن X هوفينهايم – الساعة 8:30 مساء