تمشيك ‏1700 كم .. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية نتعرف على‏ ‏5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر.

1- إكس بينج G7 Super REEV

تأتي إكس بينج G7 Super REEV على رأس قائمة السيارات صاحبة أطول مدى سير في السوق المصرية، إذ يمكنها قطع مسافة إجمالية تصل إلى 1704 كيلومترات وفقا لمعيار CLTC، مع إمكانية السير بالكهرباء فقط لمسافة تصل إلى 430 كيلومترًا.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي مثبت بالمحور الخلفي، يولد قوة 293 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 450 نيوتن متر، بينما يعمل محرك البنزين سعة 1.5 لتر كمولد للطاقة، دون أن يتولى مهمة تحريك العجلات بشكل مباشر.

وتأتي G7 Super REEV ببطارية من نوع LFP بسعة 55.8 كيلووات/ساعة، إلى جانب خزان وقود بسعة 60 لترًا، كما تعتمد على نظام كهربائي بجهد 800 فولت يدعم تقنيات الشحن السريع.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة في السوق المصرية 2 مليون و249 ألفًا و900 جنيه.

2- إكس بينج P7+ Super REEV

تحتل إكس بينج P7+ Super REEV المركز الثاني بقدرتها على تحقيق مدى إجمالي يصل إلى 1550 كيلومترًا، في حين يصل نطاق القيادة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية وحدها إلى نحو 430 كيلومترًا.

وتحصل السيارة على محرك كهربائي خلفي بقوة 242 حصانًا وعزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر، بينما تتولى منظومة المدى الممتد مهمة زيادة المسافة التي يمكن للسيارة قطعها، من خلال استخدام محرك البنزين لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المنظومة.

وتجمع P7+ بين تصميم سيارات السيدان والتكنولوجيا الكهربائية الحديثة، مع اعتمادها على منظومة Kunpeng Super Range Extender التي تتيح زيادة مدى القيادة الإجمالي.

وتطرح السيارة في السوق المصرية بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و199 ألفًا و900 جنيه.

3- إكسيد ES

تدخل إكسيد ES ضمن قائمة السيارات صاحبة المدى الممتد في السوق المصرية، إذ يصل إجمالي مدى السير في فئة Comfort إلى 1450 كيلومترًا، بينما يبلغ نحو 1270 كيلومترًا في فئة Flagship، وفق البيانات المعلنة.

وتعتمد السيدان الفاخرة على منظومة REEV، مع محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة، فيما تصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 345 كيلوواط، مع عزم دوران أقصى يبلغ 634 نيوتن متر.

وتدعم السيارة الشحن السريع، إذ يمكن شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال نحو 17.5 دقيقة، كما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.6 ثانية.

وتتوافر إكسيد ES في مصر بفئتين، بسعر مليون و990 ألف جنيه لفئة Comfort، و2 مليون و440 ألف جنيه لفئة Flagship.

4- إكسيد ET

تقدم إكسيد ET نفسها كسيارة كروس أوفر فاخرة تعتمد على منظومة الدفع ذات المدى الممتد REEV، مع قدرة على قطع مسافة إجمالية تصل إلى 1340 كيلومترًا.

وتستمد المنظومة طاقتها من محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، يعمل كمولد للطاقة، بينما تصل القوة الإجمالية إلى 345 كيلوواط، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 634 نيوتن متر.

وتدعم ET الشحن السريع، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 30% إلى 80% في حوالي 17.5 دقيقة، ما يعزز من سهولة استخدامها في الرحلات الطويلة.

وتطرح السيارة في السوق المصرية بفئتين، هما Luxury بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه، وFlagship بسعر 2 مليون و550 ألف جنيه.

5- ڤويا Free

تحتل ڤويا Free المركز الخامس ضمن السيارات صاحبة المدى الطويل في السوق المصرية، بقدرة على قطع مسافة إجمالية تصل إلى نحو 1340 كيلومترًا، اعتمادًا على منظومة الدفع ذات المدى الممتد.

وتجمع السيارة بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر وبطارية كهربائية تبلغ سعتها 43 كيلووات/ساعة، بينما تصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 482 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 720 نيوتن متر.

وتتمتع Free بأداء قوي، إذ تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 72 لترًا.

وتتوافر ڤويا Free في السوق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات، ويبلغ سعرها الرسمي 2 مليون و650 ألف جنيه.