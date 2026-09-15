شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ أرخص 5 سيارات كروس أوفر "زيرو" في مصر.

1- نيسان ماجنايت

تعتمد نيسان ماجنايت على ‏محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، ‏قادر على توليد قوة تصل ‏إلى 99 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ‏وناقل سرعات ‏CVT‏ أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:

- الفئة الأولي بسعر 788 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 848 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 868 ألف جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 888 ألف جنيه

2- إم جي ‏ZS

زودت السيارة إم جي ‏ZS‏ بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ‏ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر ‏الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار.

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

3- رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك بسعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي: ‏

- الفئة الأولي بسعر 875 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 930 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 990 ألف جنيه

4- شيري تيجو 4 برو

تقدم السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا مع تيربو، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي: ‏

- الفئة الأولي بسعر 960 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر مليون جنيه

- الفئة الثالثة بسعر مليون و 65 ألف جنيه

5- بايك X3

تستمد بايك X3 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 146 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك.

تباع سيارة بايك ‏X3‎ ‎موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر‏ 899,900 جنيه.‏