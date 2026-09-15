قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في خميس مشيط وأبها
نائب ديمقراطي مطالبًا بعزل ترامب: يشكل تهديدًا للديمقراطية والدستور الأمريكي
قال لي حرامي حرامي.. أحمد التهامي يكشف كواليس لقائه الأول بعادل إمام
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا محادثات مع واشنطن حتى تستجيب لشروط طهران
معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يلعب بشخصية الفريق القوي بعد تجاوز كبوة القناة
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
هدفنا الدوري والكأس.. سعد سمير يكشف طموحات سيراميكا كليوباترا بالموسم الحالي
الكونجرس الأمريكي يدرس إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بمنع الأضرار
اتجاه لرحيله.. مباراة الأهلي تحسم مصير مجدي عبدالعاطي مع أبو قير
كيف تصلي الشفع والوتر؟.. عدد الركعات والطريقة الصحيحة
حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن
استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقترب من 20 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ أرخص 5 سيارات كروس أوفر "زيرو" في مصر.

1- نيسان ماجنايت

تعتمد نيسان ماجنايت على ‏محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، ‏قادر على توليد قوة تصل ‏إلى 99 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ‏وناقل سرعات ‏CVT‏ أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي: 

- الفئة الأولي بسعر 788 ألف جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 848 ألف جنيه 

- الفئة الثالثة بسعر 868 ألف جنيه 

- الفئة الرابعة بسعر 888 ألف جنيه 

2- إم جي ‏ZS

زودت السيارة إم جي ‏ZS‏ بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ‏ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر ‏الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار.

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

3- رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك بسعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي: ‏

- الفئة الأولي بسعر 875 ألف جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 930 ألف جنيه 

- الفئة الثالثة بسعر 990 ألف جنيه 

4- شيري تيجو 4 برو

تقدم السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا مع تيربو، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي: ‏

- الفئة الأولي بسعر 960 ألف جنيه 

- الفئة الثانية بسعر مليون جنيه 

- الفئة الثالثة بسعر مليون و 65 ألف جنيه 

5- بايك X3

تستمد بايك X3 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 146 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك.

تباع سيارة بايك ‏X3‎ ‎موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر‏ 899,900 جنيه.‏

سوق السيارات المصري السيارات الاقتصادية سيارات كروس أوفر نيسان ماجنايت إم جي ZS رينو كارديان شيري تيجو 4 برو بايك X3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الزمالك وبيراميدز والأهلي

الأهلي يتجنب كبار القارة في الكونفدرالية.. والزمالك يحجز مكانه بين الكبار في قرعة أفريقيا

وسام أبو علي

رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

ترشيحاتنا

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

الأنبا كيرلس يترأس قداس عيد القديسة فيرينا

احتفال شفيعة المرضى في أمريكا.. الأنبا كيرلس يترأس قداس عيد القديسة فيرينا في دير الراهبات بكاليفورنيا

تقليل الاغتراب

رابط تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد