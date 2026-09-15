توتنهام في مهمة صعبة أمام ليفربول بكأس كاراباو.. ومرموش يبحث عن هدفه الأول

يحل فريق توتنهام ضيفًا على نظيره ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كأس كاراباو» موسم 2026/27.

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ويدخل توتنهام المباراة بحثًا عن مصالحة جماهيره، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما لم يتمكن الفريق من تسجيل أي هدف في المسابقة حتى الآن.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل في الحصول على فرصة للمشاركة أمام ليفربول، وكسر صيامه التهديفي وتسجيل أول أهدافه بقميص الفريق اللندني.

وانضم مرموش إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: جراي، فان هيكي، سينيسي، آندي روبرتسون.

خط الوسط: تونالي، ماتيوس فيرنانديز.

خط الوسط الهجومي: محمد قدوس، جالاجير، سافينيو.

خط الهجوم: سولانكي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لتوتنهام، الذي يأمل استغلال منافسات كأس كاراباو للخروج من البداية المتعثرة للموسم، بينما يتطلع ليفربول إلى مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق الفوز أمام جماهيره.