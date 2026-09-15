قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار النوم الصحيحة الواردة عن النبي.. ماذا كان يقول قبل النوم؟
السكة الحديد تعدل تشغيل عدد من القطارات على عدة خطوط.. تفاصيل
محاكمة 139 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع.. اليوم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في خميس مشيط وأبها
نائب ديمقراطي مطالبًا بعزل ترامب: يشكل تهديدًا للديمقراطية والدستور الأمريكي
قال لي حرامي حرامي.. أحمد التهامي يكشف كواليس لقائه الأول بعادل إمام
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا محادثات مع واشنطن حتى تستجيب لشروط طهران
معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يلعب بشخصية الفريق القوي بعد تجاوز كبوة القناة
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
هدفنا الدوري والكأس.. سعد سمير يكشف طموحات سيراميكا كليوباترا بالموسم الحالي
الكونجرس الأمريكي يدرس إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بمنع الأضرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام في مهمة صعبة أمام ليفربول بكأس كاراباو.. ومرموش يبحث عن هدفه الأول

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

يحل فريق توتنهام ضيفًا على نظيره ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كأس كاراباو» موسم 2026/27.

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ويدخل توتنهام المباراة بحثًا عن مصالحة جماهيره، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما لم يتمكن الفريق من تسجيل أي هدف في المسابقة حتى الآن.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل في الحصول على فرصة للمشاركة أمام ليفربول، وكسر صيامه التهديفي وتسجيل أول أهدافه بقميص الفريق اللندني.

وانضم مرموش إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: جراي، فان هيكي، سينيسي، آندي روبرتسون.

خط الوسط: تونالي، ماتيوس فيرنانديز.

خط الوسط الهجومي: محمد قدوس، جالاجير، سافينيو.

خط الهجوم: سولانكي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لتوتنهام، الذي يأمل استغلال منافسات كأس كاراباو للخروج من البداية المتعثرة للموسم، بينما يتطلع ليفربول إلى مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق الفوز أمام جماهيره.

مرموش الدوري الإنجليزي توتنهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الزمالك وبيراميدز والأهلي

الأهلي يتجنب كبار القارة في الكونفدرالية.. والزمالك يحجز مكانه بين الكبار في قرعة أفريقيا

وسام أبو علي

رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

ترشيحاتنا

سيارات هوندا ونيسان ومازدا

هوندا ومازدا ونيسان في اختبار 250 ألف ميل.. والنتيجة تحسم المنافسة

فورد F-150

فورد تخطط لتحويل سيارة F-150 إلى مطبعة قطع غيار ثلاثية الأبعاد

الذكاء الاصطناعي بالسيارات

شركات السيارات تنفق المليارات على الذكاء الاصطناعي والعائد يتأخر سنوات

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد