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الكونجرس الأمريكي يدرس إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بمنع الأضرار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يدرس إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بمنع الأضرار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

يبحث مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بإثبات اتخاذها إجراءات واحتياطات معقولة لمنع أدواتها من التسبب في أضرار، وفقاً لمساعد أحد أعضاء المجلس ومصدر مطلع على المناقشات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، بعدما أعلن جاكوب كوكسون، الباحث في شركة أنثروبيك، استقالته الأسبوع الماضي، محذراً من أن العاملين على تطوير هذه التكنولوجيا يعتقدون أنها قد تؤدي إلى مقتل البشر جميعاً بحلول نهاية العقد الحالي.

وتراجعت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل حاد في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، بعدما دعا قادة عدد من أكبر شركات القطاع إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا.

وبحسب المصدرين، يدرس أعضاء مجلس الشيوخ منح وزير التجارة الأمريكي صلاحية مطالبة مطوري الذكاء الاصطناعي بإثبات اتخاذهم خطوات معقولة لمنع وقوع الأضرار، في إطار ما يعرف بمبدأ «العناية الواجبة».

كما سيُمنح الوزير، بموجب المقترح، صلاحية إرسال مدققين حكوميين لاختبار منتجات شركات الذكاء الاصطناعي بأنفسهم، للتحقق من مدى التزام الشركات بإجراءات السلامة المطلوبة.

ولم يتضح حتى الآن ما الذي سيُعد «إجراءً معقولاً» بموجب التشريع المقترح، وفقاً لما أوردته رويترز.

مجلس الشيوخ الأمريكي شركات الذكاء الاصطناعي جاكوب كوكسون وزير التجارة الأمريكي شركة أنثروبيك

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