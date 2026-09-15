قرروا يشيلوا الجبس.. فيفي عبده تطمئن جمهورها بعد إصابتها بكسر في القدم

طمأن برنامج «ET بالعربي» جمهور الفنانة فيفي عبده على حالتها الصحية، بعد تعرضها مؤخرًا لإصابة في القدم أسفرت عن إصابتها بكسر، وذلك إثر سقوطها من على السلم.

ونشر البرنامج مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، ظهرت خلاله فيفي عبده من داخل المستشفى، حيث كشفت تفاصيل حالتها الصحية وحرصت على طمأنة جمهورها ومحبيها.

وقالت فيفي عبده إن الأطباء قرروا إزالة الجبس، معربة عن سعادتها بالتخلص منه، ووجهت الشكر إلى الله والأطباء الذين تابعوا حالتها خلال الفترة الماضية.

وكشفت الفنانة أنها رفضت في البداية الخضوع لعملية جراحية بعد إصابتها، موضحة أن الأطباء كانوا قد اقترحوا إجراء عملية وتركيب شرائح ومسامير، لكنها فضّلت اللجوء إلى التجبير.

وأوضحت أن الجبس الحديث الذي ارتدته كان ثقيلًا للغاية، قائلة: «الجبس الحديث ده مشكلته إنه تقيل جدًا، كأني راكبة نص نقل ونايمة وقايمة بيها»، مشيرة إلى أنه كان ممنوعًا عليها وضع قدمها على الأرض من دونه.

تفاصيل إصابة فيفي عبده

وكانت فيفي عبده قد كشفت في وقت سابق، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» عبر قناة صدى البلد، أنها تعرضت للسقوط من على السلم، ما أدى إلى إصابتها بكسر في القدم.

وقالت: «أنا وقعت واتكسرت من على السلم، مع إن السلم كان صغير، وكنت مفروض أعمل شرائح ومسامير، بس رفضت وجبستها».

وأشارت إلى أن سقوطها جاء بشكل مفاجئ، ولم تكن تتوقع أن يؤدي السقوط من سلم صغير إلى إصابة بهذا الشكل، مؤكدة أنها اختارت عدم إجراء الجراحة والاكتفاء بالتجبير.

كما تحدثت فيفي عبده عن الأزمة التي مرت بها، وانتقدت تدخل البعض في حياة الفنانين والحديث عن تفاصيل حياتهم الشخصية، قائلة: «القدر بيعمى البصر، والناس مش بتسيب حد في حاله».

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت آخر مشاركات فيفي عبده في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، وباسم سمرة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.