بسنت شوقي تخطف الأنظار رفقة زوجها محمد فراج في أحدث ظهور

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورة- عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”- تجمعها بزوجها، الفنان محمد فراج، في أحدث ظهور لهما.

وظهرت بسنت شوقي رفقة فراج في أجواء مميزة تجمعهما، ولاقت الصورة تفاعل جمهورهم ومحبيهم.

وكانت الفنانة بسنت شوقي قد وجهت رسالة طريفة ومؤثرة إلى زوجها الفنان محمد فراج، كشفت خلالها عن حجم انشغاله بالأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لم يحصل على أي راحة تقريبًا بين مشاريعه.

وكتبت بسنت شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحب أنوّه إن محمد خلص تصوير ورد وشوكولاتة يوم 31 أكتوبر 2025، وابتدى تصوير لعبة جهنم يوم 1 نوفمبر 2025، يعني مخدش يوم واحد حتى في النص يفصل».