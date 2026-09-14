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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابن قلبي وعمري.. لقاء الخميسي تحتفل بتخرج نجلها من الجامعة

لقاء الخميسي ونجلها
لقاء الخميسي ونجلها
سارة عبد الله

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بتخرج نجلها من الجامعة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت لقاء الخميسي عبر الاستوري: “ابن قلبي وعمري اتخرج ربنا يسعد كل الولاد والبنات ويحلي أيامهم ”.

 

في سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام  والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني بمنتهى السرعة.

لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسي انستجرام

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