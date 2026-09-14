الحكومة تكشف تفاصيل توجيه مدبولي بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة انهاء اجراءات تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب.

وأضاف المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستديو إكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الإثنين، أنا نستهدف سرعة إكمال إجراءات التصالح النهائية، متابعا أنه يتم العمل على التسهيل على المواطنين في التصالح.

وكشف عن أن رئيس مجلس الوزراء ناقش التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مرتكزة على 3 رسائل أساسية، "ولها معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي استجابة لمطالب المواطنين، وإتاحة مزيد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات لتمكينهم من استكمال ملفاتهم، على أن ترفع هذه التعديلات إلى البرلمان لمناقشتها فور انتهاء مجلس الوزراء من صياغتها واستيفائها بشكل كامل.