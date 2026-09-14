الغرافة القطري يعلن ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي الغرافة اليوم تعاقده مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء تعاقده بالتراضي مع نادي ميلان الإيطالي في أغسطس الماضي.

ولم يكشف الغرافة عن مدة التعاقد مع اللاعب، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، مرفقا بعبارة "إسماعيل بن ناصر غرفاوي".

أرقام بن ناصر

وكان بن ناصر، الذي يجيد اللعب في مركز الوسط الدفاعي، قد قضى الموسم الماضي معارا إلى دينامو زغرب الكرواتي، حيث شارك في 19 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع تمريرتين حاسمتين.

وسبق لـ"بن ناصر" اللعب لإمبولي الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى ميلان في عام 2019، كما خاض تجربة إعارة مع مارسيليا الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد تتويج المنتخب الجزائري باللقب.

ومن المنتظر أن يخوض بن ناصر أولى مبارياته مع الغرافة في مواجهة الهلال السعودي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشار إلى أن الغرافة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري لكرة القدم "دوري نجوم بنك الدوحة"، برصيد أربع نقاط.