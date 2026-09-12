إيمان كريم تبحث مع وفد قطري تعزيز التعاون لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفدًا من مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة هلا السعيد، مدير المركز، لبحث سبل التعاون في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم.

واستعرض الاجتماع جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي جاءت انعكاسًا لدعم واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب جهود مصر في إصدار أول قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو القانون رقم (10) لسنة 2018، فضلًا عن توطين صناعة الأجهزة التعويضية والمعينات المتنوعة بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة ودرجتها.

كما تناول الاجتماع اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجهوده خلال الفترة الحالية، مع تسليط الضوء على المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، ومبادرات التمكين الاقتصادي، ومنها مبادرة «حرفتنا من تراثنا»، ومعارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة التي ينظمها المجلس بهدف تسويق منتجاتهم في مختلف محافظات الجمهورية.

جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

واستعرض اللقاء كذلك جهود المجلس في رفع وعي مقدمي الخدمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات المعنية المختلفة، ومشاركته الدورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب مشروع "مدرستي دامجة"، الذي يستهدف دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف المراحل التعليمية، فضلًا عن جهود الدولة المصرية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "2026-2030"، والتي اعتمدت على النهج التشاركي.

وتطرق الاجتماع إلى إعداد المجلس لأول دليل للإرشاد الأسري، وخدمات الدعم النفسي والتدخل السريع، ودوره في متابعة تطبيق كود الإتاحة في الجهات المختلفة، كما استعرض جهود مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود دولة قطر في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الكراسي المتحركة بالمقاسات المناسبة لهم، وسبل دمجهم في مختلف مناحي الحياة، إلى جانب الاطلاع على إصدارات المركز المختلفة الخاصة بقضايا الإعاقة.

وبحث الجانبان سبل وأوجه التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال دعم وتعزيز وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية تعميق العلاقات وتعزيزها مع مراكز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الدول العربية، لتبادل الخبرات وتعزيز جهود الدول في إرساء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتكاتف لدعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن المجلس يحرص على التعاون مع مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات معه.

وأوضحت أن ثورة الذكاء الاصطناعي مكنت عددًا كبيرًا من دول العالم من إتاحة المعرفة بمختلف الوسائل للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الأمر يتطلب جهودًا واسعة من مختلف المراكز العربية للاستفادة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المعرفة والتعلم، وتبادل الخبرات والثقافات العربية.

وفي ختام الاجتماع، قدمت الدكتورة هلا السعيد، مدير مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، درعًا تذكاريًا للدكتورة إيمان كريم، تقديرًا لجهودها في دعم قضايا الإعاقة، بالإضافة إلى مجموعة من إصدارات المركز من الكتب الخاصة بقضايا الإعاقة.

وضم الوفد آمنة السليطي، سكرتير أول بالسفارة القطرية في مصر، والدكتورة هيام عزام، رئيس وحدة الإرشاد النفسي والأسري بجامعة عين شمس، والإعلامية الدكتورة شيرين الشافعي، المستشارة الإعلامية لمبادرة «وعيها أمان» للبلوغ الآمن والوعي الجسدي للفتيات ذوات الإعاقة، وأحمد مسعد، عضو المكتب الفني لمركز الدوحة العالمي.