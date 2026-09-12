إزالة 28 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية واملاك دولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة جميع التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في اليوم الثاني عشر من أيام المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" ، عن إزالة ٢٨ حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ٢٩٧٦ متراً و١٣ قيراطاً و١١ سهماً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ١٩ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٢٩٧٦ متراً و٢ قيراط و١٧ سهماً، بمراكز ( ههيا - الحسينية – فاقوس ) وازالة ٩ حالات تعد على أراض خاصة بالأهالي، بمساحة ١٠ قرارايط و ١٨ سهماً ، بمراكز (الزقازيق – بلبيس – منيا القمح - أولاد صقر).

وأكد المحافظ أنه تم ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.