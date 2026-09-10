بعد شهر من حادث الإسماعيلية.. وفاة الضحية الـ20 من أبناء الشرقية متأثرًا بإصابته

شهدت واقعة الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة الإسماعيلية قبل نحو شهر، تطورًا جديدًا بوفاة الضحية الـ20، متأثرًا بإصاباته التي لحقت به جراء الحادث.

وكان الضحية قد تعرض لإصابات بالغة في الحادث، وخضع للرعاية الطبية خلال الفترة الماضية، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، ليرتفع بذلك عدد المتوفين في الحادث إلى 20 شخصًا.

وتبين أن الضحية من أبناء محافظة الشرقية، حيث سادت حالة من الحزن بين أسرته وأهالي قريته عقب نبأ وفاته، فيما تستعد الأسرة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان الحادث قد أسفر في وقت سابق عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط جهود مكثفة من الأجهزة المعنية والفرق الطبية للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تداعيات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.