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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة طفلة وإصابة أم وأطفالها الثلاثة.. انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بطريق عرب المدابغ بأسيوط

انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بطريق عرب المدابغ بأسيوط
انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بطريق عرب المدابغ بأسيوط
إيهاب عمر

لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيبت والدتها وأشقاؤها الثلاثة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها وسقوطها داخل إحدى الترع بطريق عرب المدابغ التابع لحي غرب أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جثمان الطفلة مشرحة مستشفى الإيمان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق عرب المدابغ، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع الطفلة «روفان محمد جابر»، 5 سنوات، وإصابة والدتها «شيرين. ط»، 40 سنة، وأشقائها «جابر م»، 11 سنة، و«منى م»، 15 سنة، و«شهد م»، 19 سنة.

وكشفت التحريات الأولية أن السيارة الملاكي كانت تقودها السيدة المصابة، وكانت برفقتها أبناؤها الأربعة، وأثناء سيرها بطريق عرب المدابغ اختلت عجلة القيادة في يدها، ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها داخل إحدى الترع، وأسفر الحادث عن وفاة طفلتها وإصابة باقي أفراد الأسرة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث، وتم استخراج السيارة من المياه، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الإيمان.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

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