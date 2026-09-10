قررت المحكمة المختصة، تأييد حبس الشقيقين المتهمين بالتعدي على والدتهما بالضرب بمنطقة السيدة زينب سنة و6 أشهر.

ومانت محكمة جنح القاهرة ، عاقبت المتهمين بالحبس سنة و6 أشهر وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالتعدي على والدتهما بالضرب واستعراض القوة والبلطجة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تتعرض للتعدي من نجليها داخل مسكنها بمنطقة السيدة زينب.

وبالفحص، تبين أن السيدة ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وقررت تضررها من نجليها لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب، خلال وجودهما بالمنزل، بسبب رفضها إعطاءهما مبالغ مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما نجلا السيدة، ويعمل أحدهما جزارًا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة للسبب المشار إليه.