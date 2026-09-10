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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل 1-1 يحسم مواجهة فنربخشة وروما بدوري أبطال أوروبا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي فنربخشة التركي وروما الإيطالي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026-2027.

وسجل هدف روما الوحيد في الشوط الأول اللاعب بريان كريستانتي في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.

بينما سجل هدف فنربخشة ارشي بروان في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يحصد الفريقين نقطة لكل منهما ليحتل فنربخشة المركز الـ 15 بجدول ترتيب دوري ابطال أوروبا، بينما يحتل روما المركز الـ 13.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريق روما الإيطالي، بقيادة المدرب جيان بييرو جاسبيريني، التشكيل الأساسي لمواجهة مضيفه فنربخشة التركي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026-2027.

تشكيل روما أمام فنربخشة

وجاء تشكيل روما لمواجهة الفريق التركي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، نديكا، هيرموسو.

خط الوسط: رينش، كريستانتي، كوني، ويسلي.

خط الهجوم: باولو ديبالا، ماتيو سوليه، مالين.

تشكيل فنربخشة أمام روما

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني لـ فنربخشة تشكيل فريقه لمواجهة روما، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مرت، سكرينيار، ناثان آكي، آرشي براون.

خط الوسط: نجولو كانتي، إسماعيل يوكسيك، بارتوج إلماز.

خط الهجوم: ماسون جرينوود، كريم أكتورك أوغلو، فيدات موريكي.

فنربخشة التركي روما الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

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