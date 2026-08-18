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تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه.. نسبة المقاولون في انتقال عمر فايد من فنربخشة لـ فروزينوني الإيطالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه.. نسبة المقاولون في انتقال عمر فايد من فنربخشة لـ فروزينوني الإيطالي

عمر فايد
عمر فايد
عبدالله هشام

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الدولي المصري عمر فايد، من الرحيل عن صفوف فريق فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للتقارير التركية فإن نادي فروزينوني الصاعد حديثا للدوري الإيطالي الممتاز توصل لاتفاق مع فنربخشة للتعاقد مع عمر فايد الذي وصل الجمعة الماضية للعاصمة الإيطالية روما لاستكمال اجراءات انضمامه رسميا.

استفادة المقاولون العرب من صفقة عمر فايد

وحسب التقارير فإن نادي فروزينوني الإيطالي سيدفع 500 ألف يورو لنادي فنربخشة بعد شراء عقد اللاعب المصري خلال الميركاتو الصيفي وفق ما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

ويحصل نادي المقاولون العرب على 15 % من قيمة إعادة بيع مدافعه السابق عمر فايد الذي بدأ مشواره في قطاع الناشئين بذئاب الجبل.

وتصل قيمة استفادة نادي المقاولون العرب لنحو 75,000 يورو أي بقيمة قد تصل لـ 4 ملايين و359 ألف جنيه مصري.

عمر فايد فنربخشة فروزينوني المقاولون العرب الأهلي

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