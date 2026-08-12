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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوة جديدة في مسيرة عمر فايد الأوروبية.. انتقاله إلى فروسينوني يقترب

فايد
فايد
يارا أمين

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تطور جديد بشأن مستقبل المدافع المصري عمر فايد، لاعب نادي فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد رومانو أن نادي فنربخشة وافق على بيع عمر فايد إلى نادي فروسينوني الإيطالي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب، لتبدأ بذلك خطوة جديدة في مسيرة المدافع المصري بالملاعب الأوروبية.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن عمر فايد سيسافر غدًا إلى إيطاليا، تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية، قبل توقيع عقوده رسميًا مع فروسينوني وإتمام انتقاله إلى النادي الإيطالي.

وكان عمر فايد قد انضم إلى فنربخشة في صيف 2023 قادمًا من المقاولون العرب، قبل أن يخوض عدة تجارب على سبيل الإعارة مع أندية أوروبية، من بينها نوفي بازار الصربي، وبيرشوت البلجيكي، وأروكا البرتغالي. ولم يشارك اللاعب في أي مباراة رسمية بقميص الفريق التركي حتى الآن.

ويمثل الانتقال إلى فروسينوني فرصة جديدة لعمر فايد من أجل الحصول على مشاركة منتظمة وتطوير مستواه، بعدما اختار مواصلة مشواره في أوروبا، في ظل ارتباط اسمه خلال الفترة الماضية بإمكانية العودة إلى الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية للصفقة عقب اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية وتوقيع العقود، ليبدأ عمر فايد مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية داخل الملاعب الإيطالية.

فابريزيو رومانو عمر فايد نادي فنربخشة التركي فنربخشة التركي نادي فروسينوني الإيطالي

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