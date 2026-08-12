عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: مفيش اعتذار كتابي بعد إيقاف 6 حكام بمعسكر الدوري

كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة حقيقة شروطه بتقديم 6 حكام تم إيقافهم في معسكر الدوري اعتذارا العفو عنهم.

تطورات إيقاف 6 حكام بمعسكر الدوري



كان عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة قرر ايقاف 6 حكام أربعة زيادة أوزان واتنين للتأخر عن اختبار معسكر الدوري الممتاز الأخير لمدة شهر.



قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لصدي البلد: لم أطلب من الحكام الذين تم إيقافهم أي اعتذار كتابي من أجل العفو عنهم.



أضاف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة: ما يتردد مجرد إشاعات الغرض منها إحداث بلبلة فى الوسط التحكيمي ولا تمت للصحة بأي صلة.



لفت عصام عبدالفتاح أن الحكام الذين تم إيقافهم سيكون لهم فرصة فى اختبار الإعادة للعودة من جديد لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

بعد بيان الأهلي .. عصام عبدالفتاح يحظر الظهور الإعلامي على الحكام وأعضاء اللجنة



كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أول قرارات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقب توليه المسؤولية، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره بيان النادي الأهلي الأخير بشأن منظومة التحكيم.



وقال حتحوت، خلال برنامجه “مودرن سبورتس”، إن عصام عبد الفتاح وجّه تحذيرًا واضحًا إلى جميع الحكام وأعضاء لجنة الحكام، بعدم الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالأندية أو الرد على البيانات الرسمية الصادرة عنها.

القرار جاء بعد بيان الأهلي

وأوضح أن القرار جاء بعد البيان الذي أصدره النادي الأهلي، والذي تضمن انتقادات للجنة الحكام الجديدة وبعض التعيينات التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرًا.

وأضاف حتحوت أن رئيس لجنة الحكام يسعى منذ بداية عمله إلى تجنب أي صدام مع الأندية أو إثارة أزمات جديدة، لذلك شدد على ضرورة التزام جميع الحكام وأعضاء اللجنة بعدم الحديث إعلاميًا بشأن أي ملفات تخص التحكيم أو الرد على الانتقادات، حفاظًا على استقرار المنظومة خلال المرحلة المقبلة.