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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر حكام النخبة قبل الموسم الجديد بتواجد عصام عبد الفتاح

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
حسن العمدة

انطلق معسكر إعداد حكام النخبة للموسم الرياضي 2026-2027، والمقام في مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، حيث عقدت اللجنة الرئيسية للحكام، برئاسة عصام عبدالفتاح، اجتماعًا مع الحكام قبل انطلاق فعاليات المعسكر، تم خلاله شرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتأكيد أهمية الالتزام والتطوير المستمر، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد عصام عبدالفتاح أهمية تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى الحكام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ثقته في جميع الحكام، مؤكدًا أن لجنة الحكام تضم عناصر ذات كفاءة وخبرة كبيرة في مجال التحكيم.

وشهد المعسكر إلقاء عدد من المحاضرات الفنية للحكام، بمشاركة جمال الغندور، وسمير عثمان نائبي رئيس اللجنة، ووجيه أحمد ومحمود عاشور عضوي اللجنة، لتوضيح أحدث المستجدات في قوانين اللعبة، ورفع جاهزية الحكام للموسم الجديد.

مركز المنتخبات الوطنية عصام عبدالفتاح الدوري المصري

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