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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول رد فعل من اتحاد الكرة المصري بعد بيان الأهلي بشأن التحكيم

لجنة الحكام الجديدة
لجنة الحكام الجديدة
حسام الحارتي

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، مجموعة صور من جلسة لجنة الحكام الجديدة برئاسة عصام عبدالفتاح التي تضم جمال الغندور وسمير عثمان ومحمود عاشور ووجيه أحمد مع الحكام في معسكر النخبة قبل الموسم الجديد.

وجاء ذلك خلال انطلق معسكر إعداد حكام النخبة للموسم الرياضي 2026-2027، والمقام في مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، حيث عقدت اللجنة الرئيسية للحكام، برئاسة عصام عبدالفتاح، اجتماعًا مع الحكام قبل انطلاق فعاليات المعسكر، تم خلاله شرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتأكيد أهمية الالتزام والتطوير المستمر، استعدادًا للموسم الجديد.

من جانبه، أكد عصام عبدالفتاح أهمية تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى الحكام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ثقته في جميع الحكام، مؤكدًا أن لجنة الحكام تضم عناصر ذات كفاءة وخبرة كبيرة في مجال التحكيم.

وشهد المعسكر إلقاء عدد من المحاضرات الفنية للحكام، بمشاركة جمال الغندور، وسمير عثمان نائبي رئيس اللجنة، ووجيه أحمد ومحمود عاشور عضوي اللجنة، لتوضيح أحدث المستجدات في قوانين اللعبة، ورفع جاهزية الحكام للموسم الجديد

الأهلي في خطابه اليوم لاتحاد الكرة:‏ قراراتكم واختياراتكم لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون

وقد أرسل النادي الاهلي  اليوم خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه أن الأهلي كان يتطلع إلى ‏بدء تنفيذ خطة التطوير للكرة المصرية التي سبق وأعلن عنها وزير الشباب والرياضة، ‏بالتزامن مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة لاستثمار المستوى الطيب الذي ظهر عليه ‏المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة لكن فوجئ النادي ببعض القرارات التي لا ‏تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي.

وأكد النادي الأهلي ان اتحاد ‏الكرة  قام بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى مسئول سبق أن تولى هذه المهمة ولم يوفر العدالة ‏لغالبية الأندية وفي مقدمتها النادي الأهلي وجاء بمصطلحات غريبة مثل «الاحتواء» و«روح ‏البروتوكول»، وهو ما دفع النادي حينذاك إلى الإعلان للرأي العام بأن لجنة الحكام فقدت ‏مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من ‏الإصابات، ورفض المشاركة في بطولة الكأس.

 وجاء في الخطاب أيضًا أن هناك انتهاكًا علنيًّا ‏للوائح. فمن لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة يحصل على الموافقات المطلوبة، ‏ويمنحه رئيس الاتحاد شارة التميز في وسائل الإعلام بأنه الأكثر سدادًا وعقوده صحيحة ‏وكأن عقود بقية الأندية غير صحيحة.. وتناسى أن هناك حقوقًا مشروعة متعارفًا عليها ‏عالميًّا في فصل عقود الأداء الرياضي عن عقود الحقوق التجارية. 

وأشار في الخطاب إلى ‏قيام رئيس الاتحاد بتقديم اقتراح لـ«كاف» بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال. ‏وعندما تلقى الرد بالرفض تكتم عليه لمدة أسبوع دون مبرر، اللهم إلا إذا كان انتظارًا لتحديد ‏الأندية الحاصلة على الرخصة الإفريقية. 

ووصف النادي التصريحات التي جاءت في ‏الساعات الأخيرة على لسان كل من حكم الـVAR‏ في مباراة سيراميكا والأهلي في المرحلة ‏النهائية من بطولة الدوري للموسم الماضي وعضو لجنة الحكام، بأنها كارثية، وتمثل نقطة ‏سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري.. الأول كشف عن التعنت غير المبرر من حكم ‏المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي.. والثاني أكد على ذلك، وأشار ‏بوضوح إلى ما سبق وحذر منه النادي كثيرًا بأن هناك شخصًا خارج منظومة الاتحاد يتدخل ‏في عمل لجنة الحكام. الأهلي عاد ووصف في خطابه التصريحات وقرارات واختيارات اتحاد ‏الكرة بأنها لا تدعو للتفاءل ولا للتعاون. وعلى الاتحاد أن يتحمل مسئولياته..

واختتم:" الجميع كان ‏ينتظر ما يخدم مصلحة كل الأندية، وهي التي ساهمت بقوة في إفراز وإعداد لاعبين متميزين ‏ساعدوا المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم. وتمنى النادي إعادة الأمور إلى نصابها ‏لخدمة الكرة المصرية"‏.

معسكر إعداد حكام النخبة للموسم الرياضي مركز المنتخبات الوطنية عصام عبدالفتاح المنتخبات الوطنية

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