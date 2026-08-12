قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة يدعم الاقتصاد

الرمال السوداء
الرمال السوداء
حسن رضوان

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء، وتعظيم القيمة المضافة لها، إلى جانب الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة، مؤكدة أن هذه التوجهات تعكس رؤية اقتصادية تستهدف تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى قوة إنتاجية وصناعية حقيقية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تعظيم القيمة المضافة للموارد المصرية يجب أن يكون أحد محاور استراتيجية التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن تصنيع الخامات محليًا يحقق عوائد اقتصادية أكبر من تصديرها في صورتها الأولية، ويفتح المجال أمام إقامة صناعات جديدة مرتبطة بها.

الاستثمار في الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة

وأكدت أن الاستثمار في الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة يمكن أن يدعم قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة، ويسهم في جذب استثمارات جديدة، فضلًا عن توفير فرص عمل ورفع كفاءة الكوادر المصرية في الصناعات المتخصصة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن توطين هذه الصناعات يسهم كذلك في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، خاصة إذا نجحت الدولة في بناء سلاسل إنتاج متكاملة تبدأ من استخراج الخامات وتنتهي بمنتجات ذات قيمة مضافة قابلة للتسويق محليًا وعالميًا.

وشددت العسيلي على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة للصناعات التحويلية، من خلال الحوافز المناسبة وتسهيل الإجراءات وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية.

ربط التصنيع المحلي بقطاع الطاقة الجديدة

وأضافت أن توجيهات الرئيس بربط التصنيع المحلي بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة توطين صناعة البطاريات والمهمات الكهربائية، تفتح المجال أمام بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد بصورة أكبر على الموارد والإمكانات المحلية.

تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية

وأكدت نجلاء العسيلي أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من مرحلة استخراج الموارد إلى تصنيعها وتحويلها إلى منتجات تحقق قيمة مضافة وفرص عمل وعوائد تصديرية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن توطين الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

صناعات الرمال السوداء الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

السكر

هيظبط مزاجك.. مشروب غير متوقع يخفض السكر ويضبط المزاجي

الكساح

احترس.. اشياء غير متوقعة تسبب الكساح

الكربوهيدرات

مش هتصدق.. الكربوهيدرات مفيدة للجسم | تفاصيل

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد