برلمانية: توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة يدعم الاقتصاد

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء، وتعظيم القيمة المضافة لها، إلى جانب الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة، مؤكدة أن هذه التوجهات تعكس رؤية اقتصادية تستهدف تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى قوة إنتاجية وصناعية حقيقية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تعظيم القيمة المضافة للموارد المصرية يجب أن يكون أحد محاور استراتيجية التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن تصنيع الخامات محليًا يحقق عوائد اقتصادية أكبر من تصديرها في صورتها الأولية، ويفتح المجال أمام إقامة صناعات جديدة مرتبطة بها.

الاستثمار في الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة

وأكدت أن الاستثمار في الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة يمكن أن يدعم قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة، ويسهم في جذب استثمارات جديدة، فضلًا عن توفير فرص عمل ورفع كفاءة الكوادر المصرية في الصناعات المتخصصة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن توطين هذه الصناعات يسهم كذلك في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، خاصة إذا نجحت الدولة في بناء سلاسل إنتاج متكاملة تبدأ من استخراج الخامات وتنتهي بمنتجات ذات قيمة مضافة قابلة للتسويق محليًا وعالميًا.

وشددت العسيلي على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة للصناعات التحويلية، من خلال الحوافز المناسبة وتسهيل الإجراءات وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية.

ربط التصنيع المحلي بقطاع الطاقة الجديدة

وأضافت أن توجيهات الرئيس بربط التصنيع المحلي بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة توطين صناعة البطاريات والمهمات الكهربائية، تفتح المجال أمام بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد بصورة أكبر على الموارد والإمكانات المحلية.

تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية

وأكدت نجلاء العسيلي أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من مرحلة استخراج الموارد إلى تصنيعها وتحويلها إلى منتجات تحقق قيمة مضافة وفرص عمل وعوائد تصديرية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن توطين الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.