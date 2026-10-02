بمساعدة استخبارات كولومبيا.. ضبط 3.6 طن كوكايين في الإكوادور

تمكنت السلطات في الإكوادور من ضبط 3 آلاف و679 كيلوجرامًا من هيدروكلوريد الكوكايين، كانت مخبأة داخل زورقين من نوع «غو-فاست»، بناءً على معلومات استخباراتية ومعلومات من التحقيقات الجنائية قدمتها الشرطة الوطنية الكولومبية.

ضبط شحنة كوكايين في الإكوادور

وجرت العملية في مقاطعة غواياس، في إطار تعاون دولي بين مديرية مكافحة المخدرات التابعة للشرطة الوطنية الكولومبية، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية DEA، والوحدة الوطنية للتحقيق في مكافحة المخدرات في الإكوادور UIAN-SIU.

وحسب السلطات، سمح تبادل المعلومات بتنسيق القدرات العملياتية وتنفيذ العملية داخل الأراضي الإكوادورية. وعُثر على المخدرات داخل الزورقين، اللذين كانا موجودين في مركز تجميع معروف باسم مزرعة لتربية الجمبري.

وأظهرت التحقيقات وجود تنسيق مفترض بين جماعات إجرامية في كولومبيا والإكوادور، ولا سيما منظمة لوس تشونيروس، لتسهيل الأنشطة اللوجستية المرتبطة بنقل الكوكايين وشحنه لاحقًا إلى الأسواق الدولية.

ووفقًا للمعلومات الرسمية، فإن الشحنة كانت قادمة من مناطق إنتاج المخدرات في تومـاكو بإقليم نارينيو، وكان من المقرر أن تكون وجهتها النهائية الولايات المتحدة، عبر طرق بحرية دولية.

وقالت الشرطة الوطنية إن ضبط الشحنة ألحق أضرارًا بالتمويلات الإجرامية تُقدَّر بأكثر من 123 مليون دولار، ومنع تداول 9 ملايين جرعة من الكوكايين.

تأتي العملية في إطار جهود التعاون الدولي الرامية إلى تحديد شبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود وإلحاق الضرر بها، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز قدرات التحقيق الجنائي.