نزل 360 جنيهًا في أيام.. سعر الجنيه الذهب الآن

يستمر تراجع سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة المصرية بالتزامن مع اقتراب انتهاء التعاملات مساء اليوم الخميس 10-9-2026 .

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب مقدار 360 جنيها في المتوسط مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له اليوم 50.24 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

وهوى متوسط سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيها علي الأقل خلال تعاملات مساء اليوم.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب 6280 جنيها .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشاراً 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها لشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4362 دولارا للشراء و4362 دولارا للبيع.