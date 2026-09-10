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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عاشور يحيي حفلا خيريا في قصر القبة الجمهوري 11 أكتوبر

تامر عاشور
تامر عاشور
تقى الجيزاوي

يحيي الفنان الكبير تامر عاشور حفلًا غنائيًا خيريًا يوم 11 أكتوبر المقبل في قصر القبة الجمهوري، لصالح إحدى المؤسسات الخيرية- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي-؛ في إطار دعم جهود المؤسسة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

ويقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة من أبرز وأشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا وارتبط بها الجمهور على مدار مسيرته الفنية، في أمسية تجمع بين الفن والعمل الخيري، وتوجه عوائدها لصالح دعم أنشطة ومبادرات هذه المؤسسة.

تذاكر حفل تامر عاشور 

طرحت تذاكر الحفل للجمهور عبر موقع تذكرتي، ويأتي الحفل في إطار توظيف الفنون والفعاليات الجماهيرية في دعم العمل الأهلي وتعزيز مشاركة المجتمع في مساندة الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مختلف المحافظات. 

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