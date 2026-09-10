غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام "هايبر وان" في الاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه محور 26 يوليو.

وذلك غدا الجمعة، على أن يكون العمل من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا فقط، في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط وادي النيل – 6 أكتوبر وتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل «هايبر» بطريق امتداد محور 26 يوليو.

وأوضحت محافظة الجيزة- في بيان، اليوم الخميس- أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

حركة سير المركبات القادمة من ميدان جهينة وترغب في استكمال السير اتجاه محور 26 يوليو تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر القادم من محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينة، عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى قبل منطقة الأعمال، والسير بمسار التحويلة، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق امتداد محور 26 يوليو عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.