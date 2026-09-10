الحصار الأمريكي على إيران.. القيادة المركزية تعلن إعادة توجيه 96 سفينة تجارية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس أنه حتى اليوم تمكنت القوات الأمريكية من إعادة توجيه 96 سفينة تجارية لضمان الامتثال التام.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه تم السماح لأكثر من 50 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية بالمرور.

ونشرت القيادة المركزية بيانها مصحوبة بصورة لإقلاع مروحية يابانية من طراز MH-60R Sea Hawk تابعة للبحرية الأمريكية من سطح الإقلاع في السفينة يو إس إس رافائيل بيرالتا (DDG 115) أثناء فرض الحصار الأمريكي ضد إيران.

وفي سياق متصل، ذكر مسؤولون أن إيران استخدمت صواريخها الجديدة التي تعمل بنظام التوجيه الكهروضوئي لأول مرة في محاولة لمهاجمة سفن حربية أمريكية يوم الأربعاء، وذلك في إطار حملة طهران الانتقامية ضد السفن الأمريكية في المنطقة.

وشنت قوات الحرس الثوري الإيراني سلسلة من الضربات خلال الليل استهدفت القوات الأمريكية في الأردن و10 سفن أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت صحيفة "التلجراف" بأن محاولة الهجوم على السفن استخدمت تقنية التوجيه الكهروضوئي الإيرانية؛ وهي صواريخ تعتمد على كاميرات ومستشعرات ضوئية لتتبع الأهداف وإصابتها بدقة عالية.