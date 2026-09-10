اعرف شروط قبول الأشقاء.. الأزهر يعلن تفاصيل تنسيق الأخوة في رياض الأطفال والأول الابتدائي

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، تنظيم تنسيق خاص للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ممن لهم إخوة مقيدون بالمعهد المتقدمين إليه، وذلك في إطار مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية للمتقدمين، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتيسيرًا على أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمعهد نفسه.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن قبول الطلاب المستفيدين من تنسيق الإخوة يتم وفق ضوابط محددة، وبما لا يتعارض مع الطاقة الاستيعابية المقررة للمعهد، على أن يكون الطالب المتقدم له أخ أو أخت مقيد بالمعهد ذاته وقت إجراء التنسيق، وألا يكون قد سبق قبوله بالمعهد أو بمعهد آخر خلال مراحل التنسيق.

ضوابط قبول الأخوة في المعاهد الأزهرية

كما اشترطت الضوابط تقديم ولي الأمر طلبًا إلى شيخ المعهد لإدراج نجله ضمن تنسيق الإخوة خلال المواعيد المحددة، مع ترتيب المرشحين للقبول باعتبار الأكبر سنا وفي حدود النسبة المقررة وعدم تجاوزها وهي ١٠٪، وأن يتم ذلك اعتبارا من يوم 19وحتى 24 سبتمبر.

وأكد أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن تنظيم تنسيق خاص للإخوة يأتي في إطار حرص القطاع على مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لأولياء الأمور، وتيسير إلحاق الأبناء بالمعهد نفسه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قواعد القبول والطاقة الاستيعابية المقررة لكل معهد.

وأشار إلى أن الضوابط المنظمة لتنسيق الإخوة تستهدف تحقيق قدر من التيسير دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا ضرورة التزام المعاهد بالمواعيد والنسب المحددة، والتحقق من صلة القرابة من واقع المستندات الرسمية، بما يضمن دقة إجراءات الترشيح وعدالتها.

وأوضح أن القطاع حريص على تطوير منظومة القبول والتنسيق بصورة مستمرة، بما يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، ويضمن حسن استثمار الأماكن المتاحة بالمعاهد الأزهرية.