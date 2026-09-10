قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنامل مبدعة.. سفارة فلسطين تنظم معرضا فنيا للأطفال القادمين من غزة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة “نزلة السمان”
هل الحزن والضيق سببهما الحسد أو السحر؟.. أمين الفتوى يجيب
إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض
معرض العلمين 2026 .. وزير الطيران يبحث التعاون مع الوكالة الوطنية البرازيلية
بدون تغيير.. أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك
دان آدم تلجأ للمحاكم ضد حسام حسن بعد فشل الصلح.. القصة الكاملة
مصطفى بكري: لا خيار أمام العرب إلا وقف الزحف الحوثي.. وسقوط باب المندب يهدد التجارة والطاقة العالمية
هيئة الاستثمار: مصر تستهدف بناء شركات إنتاجية إفريقية متكاملة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية
القبض على 4 طلاب إرتكبوا أفعالا خادشة تجاه ركاب قطار بالشرقية
مصطفى بكري: اليمن يدخل مرحلة جديدة وخطيرة.. وسقوط المخا ينذر بتغير خريطة المنطقة
بـ 6 محاور رئيسية.. تفاصيل مخطط الحكومة لإعادة إحياء "نزلة السمان" بالشراكة مع المجتمع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اعرف شروط قبول الأشقاء.. الأزهر يعلن تفاصيل تنسيق الأخوة في رياض الأطفال والأول الابتدائي

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، تنظيم تنسيق خاص للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ممن لهم إخوة مقيدون بالمعهد المتقدمين إليه، وذلك في إطار مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية للمتقدمين، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتيسيرًا على أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمعهد نفسه.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن قبول الطلاب المستفيدين من تنسيق الإخوة يتم وفق ضوابط محددة، وبما لا يتعارض مع الطاقة الاستيعابية المقررة للمعهد، على أن يكون الطالب المتقدم له أخ أو أخت مقيد بالمعهد ذاته وقت إجراء التنسيق، وألا يكون قد سبق قبوله بالمعهد أو بمعهد آخر خلال مراحل التنسيق.

ضوابط قبول الأخوة في المعاهد الأزهرية

كما اشترطت الضوابط تقديم ولي الأمر طلبًا إلى شيخ المعهد لإدراج نجله ضمن تنسيق الإخوة خلال المواعيد المحددة، مع ترتيب المرشحين للقبول باعتبار الأكبر سنا وفي حدود النسبة المقررة وعدم تجاوزها وهي ١٠٪، وأن يتم ذلك اعتبارا من يوم 19وحتى 24 سبتمبر.

وأكد أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن تنظيم تنسيق خاص للإخوة يأتي في إطار حرص القطاع على مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لأولياء الأمور، وتيسير إلحاق الأبناء بالمعهد نفسه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قواعد القبول والطاقة الاستيعابية المقررة لكل معهد.

وأشار إلى أن الضوابط المنظمة لتنسيق الإخوة تستهدف تحقيق قدر من التيسير دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا ضرورة التزام المعاهد بالمواعيد والنسب المحددة، والتحقق من صلة القرابة من واقع المستندات الرسمية، بما يضمن دقة إجراءات الترشيح وعدالتها.

وأوضح أن القطاع حريص على تطوير منظومة القبول والتنسيق بصورة مستمرة، بما يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، ويضمن حسن استثمار الأماكن المتاحة بالمعاهد الأزهرية. 

الأزهر المعاهد الأزهرية تنسيق القبول بالمعاهد الأزهرية طلاب الأزهر تنسيق الإخوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

فيفي عبده

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

أحمد فتوح

الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية

ترشيحاتنا

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي،

بدر عبد العاطي: قطاع مستحدث لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.. وتمكين الشباب والمرأة أولوية

عصام عجاج

الرجل من حقه تعدد الزوجات لكن بشرط.. عصام عجاج يوضح

رئيس الهيئة العربية للتصنيع

العربية للتصنيع: معظم طائرات القوات الجوية تخضع عمرة محركاتها داخل الهيئة

بالصور

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

مش هتاخد خمس دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري.. وصفة شهية سهلة التحضير

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد