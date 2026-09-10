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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير.. أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك

العملات العربية
العملات العربية
محمد يحيي

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه بالتزامن مع انتهاء العمل في البنوك مساء اليوم الخميس 10-9-2026 

سعر العملات العربية ثابت

وأظهرت تداولات العملات العربية ثباتًأ في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية .

العملات العربية

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 13.65 جنيها للشراء و 13.69 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 167.17 جنيها للشراء و 167.67 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 13.95 جنيها للشراء و 13.99 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 135.98 جنيها للشراء و136.36 جنيها للبيع.

الدينار الكويتي أعلي العملات العربية سعرا

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 133.16 جنيها للشراء و133.54 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري إلي 14.06 جنيها للشراء و 14.1 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 72.21 جنيها للشراء و 72.61 جنيها للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر العملات العربية اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الدينار الكويتي مال واعمال اخبار مصر

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