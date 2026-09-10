وزير الخارجية: مصر في المرحلة النهائية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن مصر وصلت إلى المرحلة النهائية من إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أبعادها.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن بعض الأطراف في الغرب تركز على جانب محدد من قضايا حقوق الإنسان، بينما تغفل جوانب أخرى لا تقل أهمية، مؤكدًا ضرورة النظر إلى ملف حقوق الإنسان بصورة شاملة ومتكاملة.

وأشار إلى أن القضاء على العشوائيات والاهتمام بتأهيل المواطن كانا من الأولويات المهمة للدولة المصرية، موضحًا أن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة يمثلان جانبًا أساسيًا من جوانب تعزيز حقوق الإنسان.

وتابع وزير الخارجية أن توعية المواطن بحقوقه وواجباته تعد عنصرًا رئيسيًا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز قدرة المواطنين على ممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم تجاه المجتمع والدولة.

قيم المواطنة والمساواة

وأكد أن مصر شهدت انفتاحًا كبيرًا في مجال الحريات الدينية، مع العمل على ترسيخ مبدأ عدم التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين، بما يعزز قيم المواطنة والمساواة ويؤكد احترام التنوع داخل المجتمع المصري.

