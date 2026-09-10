وزير الخارجية: نثمن الموقف الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، تقدير مصر للموقف الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الصين في دعم القضية الفلسطينية والدفع نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن العلاقات المصرية الصينية تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والتنسيق، مؤكدا أن الصين تفتخر بأن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا

وأشار وزير الخارجية إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، وأصبحت نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدًا حرص القاهرة على مواصلة تعزيز الشراكة مع بكين في مختلف المجالات.