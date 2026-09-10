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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: مصر ترفض أي كيانات موازية في السودان.. وتقسيم البلاد ليس مطروحا

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
محمود محسن


أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن مصر ترفض بشكل قاطع وجود أي كيانات موازية للدولة السودانية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الشعب السوداني يدفع ثمنًا باهظًا جراء المسيرات التي تأتي من خارج السودان، في ظل استمرار المواجهات وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدًا أن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الداخل السوداني يسهم في إطالة أمد الأزمة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية، بما يحافظ على وحدة الدولة ويضع حدًا لمعاناة الشعب السوداني، مؤكدًا أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية.

وتابع أن تقسيم السودان ليس مطروحًا بالنسبة لمصر، ولن تسمح بحدوثه، مؤكدًا تمسك القاهرة بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

منع أي محاولات تستهدف تفكيك الدولة

وأضاف أن مصر ستواصل دعمها للسودان وشعبه، والعمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع أي محاولات تستهدف تفكيك الدولة أو المساس بوحدتها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية مصر السودان الأوضاع الإنسانية

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