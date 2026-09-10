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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: أمن السعودية من أمن مصر.. ونرفض تقسيم اليمن وتفكيك الصومال

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي
محمود محسن

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرص القاهرة على دعم استقرار المملكة وأمنها.

وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، أكد وزير الخارجية أن مصر ترفض أي محاولات أو نزاعات تستهدف تقسيم اليمن، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية.

كما أكد عبد العاط رفض مصر القاطع لأي خطوات تستهدف تفكيك الدولة الصومالية أو المساس بوحدتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن انفصال «أرض الصومال» أمر لا يمكن القبول به.

الحفاظ على وحدة الدول العربية والأفريقية 

وتابع أن مصر ستواصل دعمها لوحدة واستقرار الصومال، انطلاقًا من موقفها الثابت الرافض لأي محاولات لتغيير خريطة الدول أو المساس بسيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الدول العربية والأفريقية واستقرارها يمثل أولوية لمصر.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضايا التطورات الإقليمية

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