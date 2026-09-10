بعد وضع صورة الشهيد محمد الدرة بمنهج البكالوريا المصرية.. جمال الدرة: حزني امتزج بالفخر

وجه جمال الدرة، والد الطفل الشهيد محمد الدرة، تحية إجلال وتقدير للشعب المصري من قلب قطاع غزة، وتحديداً من مخيم البريج، مؤكداً أن المشهد التاريخي لاستشهاد نجله بين أحضانه يظل عصياً على النسيان رغم مرور السنين، لا سيما مع استمرار معاناته الجسدية والنفسية من الإصابات التي تعرض لها خلال تلك الواقعة.

وأعرب «الدرة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، عن بالغ امتنانه لقرار إدراج صورة طفله الشهيد ضمن المنهج الدراسي للبكالوريا في مصر، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم.

ووصف هذه الخطوة باللفتة التي أثارت في وجدانه مشاعر متداخلة تجمع بين الحزن والافتخار، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل حية حاضرة في الوجدان العربي والمصري، وتنتقل جذوتها عبر المناهج والتعليم من جيل إلى جيل.