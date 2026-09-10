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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"ضي القلوب" لذوي الهمم تشارك في احتفالية ثقافة الغربية بعيد الفلاح المصري

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، احتفالية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، للاحتفال بعيد الفلاح المصري.

بدأت فعاليات الليلة بافتتاح وتفقد عددا من المعارض الحرفية والفنون التشكيلية، التي ضمت نتاح الورش الفنية، التي أقيمت في المسرح خلال الأيام الماضية، فيما عزف السلام الوطني إيذانا ببدء الاحتفالات، التي استهلت بمحاضرة تثقيفية، تناول خلالها الأديب جابر سركيس تاريخ الفلاح المصري، وما عاناه من ظروف صعبة قبل اندلاع ثورة 23 يوليو،  لافتا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان ناصرا للفلاح المصري بعد سنوات من سيطرة الإقطاع، مشيرا إلى أن قانون الإصلاح الزراعي، الذي صدر في شهر سبتمبر من عام 1952م، قد أنصف الفلاحين، وأعاد لهم حقوقهم المسلوبة، حيث ساهم القانون في إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية، وتوفير الخدمات الأساسية للفلاح المصري.

هذا وقد استمع الحاضرون لكلمة من مصطفى العمدة، النقيب العام للفلاحين، الذي أكد أن الفلاح المصري هو ركيزة الأمن الغذائي، مشيرا إلى دوره الهام في دعم الصناعات وتصدير المحاصيل، فيما تناول حسن محرز، الأخصائي بالإدارة الزراعية بمدينة سمنود، أهمية مواصلة دعم الفلاح، والعمل على تطوير القطاع الزراعي، من خلال إقامة المشروعات التي تحقق الاستفادة المثلى من المنتجات الزراعية والحيوانية، كما قدمت أحد المهتمات بالزراعات المنزلية تجربتها في زراعة عدد من النباتات، وأعقبها فقرة شعرية قدمها الشاعر عبد المنعم الحريري، مدير مسرح 23 يوليو بالمحلة.

في ختام الاحتفالية التي أقيمت من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبإشراف الإدارة العامة لثقافة القرية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الغربية، قدمت فرقة "ضي القلوب" لذوي الهمم بقيادة المدرب الفنان خالد قنيده باقة منوعة من الفقرات التراثية والاستعراضية، ومن بينها: الفلاحي، والتنورة، والعجوز، والمشربية.

مسرح 23 يوليو مدينة المحلة الكبرى الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة

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